Test Moto2- Volano Marquez e Morbidelli

Si è chiusa oggi la tre giorni di test sul circuito di Jerez De la Frontera. In vista dei successivi test dal 17 al 19 Marzo se ne vanno dal circuito andaluso, carichi di conferme, le due Marc Vds di Alex Marquez e Franco Morbidelli, che hanno fatto il bello ed il cattivo tempo durante gli ultimi due giorni.

Proprio lo spagnolo ha messo tutti in fila facendo siglare l'unico tempo sotto l'1:42. Il suo tempo di 1:41.989 è di poco più basso rispetto a quello di Franco Morbidelli, che comunque ha fatto segnare il record sul giro assoluto di tutta la tre-giorni andalusa. Chiude alla grande, dunque, il team Marc Vds che esce con le maggiori sicurezze da questa sessione, la penultima, di test.

Terzo tempo assoluto per Miguel Oliveira con la KTM del Team Ajo, che si mette alle spalle la Suter di Dominique Aegerter. Completa la Top5 lo spagnolo del Team Gresini Jorge Navarro, seguito al 6° posto da un ottimo Mattia Pasini. Settimo tempo assoluto per il giapponese Takaaki Nakagami, che giusto nell'ultima sessione sopravanza il francese Fabio Quartararo. Il pilota del Team Pons Hp 40, ed ex-Leopard, chiude in 8a posizione, davanti ad Alex Pons. Chiude la Top10 lo svizzero Thomas Luthi.

Chi invece sfiora ancora una volta la Top 10 è Luca Marini, autore comunque di un'ottima sessione di test, chiusa con l'11° tempo. Gli altri italiani si fermano tutti indietro, con Simone Corsi, che non fa meglio del 19° tempo con la sua Speed Up, seguito a 8 centesimi da Pecco Bagnaia, che si appresta ad esordire in Moto2 con il VR46 Racing Team. Dopo essersi messo in luce nel Day2 si ferma al 23° posto Andrea Locatelli, con 1"4 di ritardo da Marquez. Gli ultimi due italiani, ovvero Axel Bassani e Stefano Manzi, completano l'elenco dei tempi, andandosi a posizionare in coda.