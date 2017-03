Nakagami davanti a tutti nel secondo giorno di test in Qatar

Takaaki Nakagami (Fonte: MotoGp)

Va in archivio la seconda giornata dei test Moto2 sulla pista di Losail, che ci consegna un Takaaki Nakagami in gran spolvero: il giapponese risulta a fine giornata il più veloce con un tempo di 2:00.187. Appena più lento di lui è l'italiano Franco Morbidelli, che dimostra la sua crescita costante piazzandosi secondo, staccato di soli 52 millesimi. Il team Marc VDS può sorridere anche per il terzo crono che appartiene ad Alex Marquez, apparso in questi test pre-stagionali nettamente più in palla di quanto dimostrato nel 2016.

Il quarto tempo appartiene al pilota che non ti aspetti: parliamo di Hafizh Syahrin, con un distacco di mezzo secondo da Nakagami. Quinto è poi Miguel Oliveira, girando in 2:00.861 sulla sua KTM che non sembra affatto sfigurare in questi test pre-stagionali pur essendo una moto appena entrata nella classe di mezzo. La sesta posizione la occupa Thomas Luthi, alla ricerca del miglior setup ancora, mentre è settimo Fabio Quartararo.

Per quanto rigurda il resto della pattuglia italiana, risultati non entusiasmanti in questo day 2. Luca Marini è 15°, Francesco Bagnaia è 19°, mentre solo 22° Simone Corsi.