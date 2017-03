Qatar, libere Moto2: a Luthi le FP1, Bagnaia risponde nelle FP2

Qatar, libere Moto2: a Luthi le FP1, ma Bagnaia risponde nelle FP2

La Moto2 è stata l'ultima categoria a scendere in pista nel giovedì di Losail, sulla cui pista a svettare nella combinata dei tempi è stato Thomas Luthi: lo svizzero è però tallonato da Takaaki Nakagami, mentre terzo è Miguel Oliveira, pilota che potrebbe essere la rivelzione del 2017. Ma l'Italia può sorridere: Franco Morbidelli ha il quarto tempo di giornata, molto vicino ai primi tre, mentre Francesco Bagnaia, Mattia Pasini e Luca Marini sono rispettivamente 6°, 7° e 10°, a testimoniare il fatto che anche nella categoria di mezzo il tricolore possa avere speranze di ben figurare. Quinto Alex Marquez, in crescita sin dalla pre season, mentre ottavo è Fabio Quartararo. Ciò che è possibile notare dalla combibnata è il gran numero di piloti in distacchi davvero contenuti, caratteristica che da sempre contraddistingue la Moto2 e che ne aumenta l'attesa per la gara. Ma ora andiamo a vedere i risultati delle singole sessioni nello specifico.

FP1 - Nelle prime libere Thomas Luthi era riuscito ad ottenere il miglior tempo della sessione, girando in 2:00.422, rivelando subito a tutti le sue intenzioni per questo 2017: stare davanti a tutti. Lo svizzero è però seguito da distanza ravvicinata da Takaaki Nakagami, altro favorito per il titolo e più lento di lui solo di 80 millesimi, mentre terzo era risultato essere Miguel Oliveira. L'alfiere di punta dell'Italia nella classe di emzzo, ovvero Franco Morbidelli, insegue con il quarto tempo in 2:00.602, mentre il suo compagno di box Alex Marquez si mostra altrettanto competitivo, essendo appena 46 millesimi dietro l'italiano. Un buon sesto crono di Mattia Pasini, settimo era risultato essere Axel Pons, mentre chiudevano la top ten in ordine Danny Kent, Fabio Quartararo e Luca Marini.

FP2 - La seconda sessione di prove libere parla italiano: troviamo infatti in cima alla lista dei tempi Francesco Bagnaia, all'esordio in Moto2 con lo Sky Racing Team, con un crono di 2:00.793, impreziosito dal fatto di essere un rookie della categorie. Dietro di lui Takaaki Nakagami, che incassa un ritardo di 8 centesimi, e Fabio Quartararo, che ha ben figurato nel venerdì del Qatar, considerazione più che valida considerando il suo status da esordiente. Thomas Luthi non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto nelle FP1, ed è quarto a 123 millesimi dalla vetta; quinto è poi a sorpresa Luca Marini, che forse in questa stagione potrà dimostrare tutto il suo valore, cosa che nello scorso anno non era riuscito a fare. Segue Alex Marquez, una posizione più indietro rispetto alle prime libere, poi troviamo Lorenzo Baldassarri con un tempo di 2:00.981, con alle sue spalle Xavier Simeon, 8°. Infine nono Marcel Schrotter e decimo Miguel Oliveira, distanti da Bagnaia 285 e 320 millesimi.