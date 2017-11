Moto2 - Bagnaia il più veloce a Jerez | Pagina Facebook Bagnaia

Nella prima giornata di test a Jerez è Francesco Bagnaia il pilota più veloce. Il Rookie of the Year 2017 ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento portando la moto del Team Sky VR46 davanti ad Alex Marquez, il favorito al titolo, e a Miguel Oliveira, fermando il cronometro sull'1:41.873, un tempo più basso di due decimi rispetto alla pole position fatta segnare nel Gran Premio di quest'anno dal fratello del sei volte campione del mondo.

Si apre quindi nel migliore dei modi l'anno per lo Sky Racing Team che piazza anche Luca Marini nelle prime cinque posizioni, quarto, mentre Baldassarri e Pasini occupano l'ottava e settima piazza. Ha ritrovato subito il passo della Moto2 Sam Lowes, sceso di categoria dalla MotoGP, che ha chiuso la top ten di giornata, mentre è più in difficoltà Hector Barbera, anche lui tornato nella classe di mezzo. Lo spagnolo infatti lascia sulla pista di Jerez de la Frontera un secondo e mezzo, piazzandosi in quindicesima posizione.

Gli occhi degli appassionati però erano puntati sui due rookie provenienti dalla Moto3: Joan Mir e Romano Fenati. Lo spagnolo, fresco campione del mondo, è salito in sella alla moto del Team Marc Vds, quella lasciata libera da Franco Morbidelli, mettendosi in quattordicesima posizione ad un secondo e tre decimi da Bagnaia, un buon tempo considerando che era il suo primo approccio alla Moto2. E' apparso più in difficoltà Romano Fenati, ventiquattresimo a due secondi dalla prima posizione, ma per lui c'è anche la scusante della squadra. La Marinelli Rivacold Snipers, infatti, è alla prima esperienza con i motori da 600cc e quindi oltre allo scotto dell'esordio del pilota, c'è da scontare anche quello del team che deve trovare la giusta quadra prima di poter rendere al meglio.