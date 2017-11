Moto2 - Ufficiale il matrimonio tra Suter e Forward Racing | Twitter Instant MotoGP

Dopo che nella giornata di ieri era arrivata la notizia ufficiosa della partnership tra Suter ed il Team Forward Racing, oggi c'è l'ufficialità: la Moto2 avrà un team tutto svizzero. La scuderia di Giovanni Cuzari ha deciso di puntare forte sul costruttore elvetico dopo le buone sensazioni avute dai suoi piloti nei test di Jerez de la Frontera, convincendo Eskil Suter a ritornare sui propri passi dopo l'annuncio dell'addio alla categoria di mezzo.

La collaborazione che punta a rendere competitive le due moto di Stefano Manzi e Eric Granado è dunque nata e nei prossimi giorni verrà consegnato tutto il materiale per il 2018. L'accordo tra le due parti, però, prevede anche tante sessioni di test per il futuro, più precisamente per il 2019, quando la Moto2 verrà rivoluzionata dall'ingresso del motore a tre cilindri costruito da Triumph che prenderà il posto del quattro cilindri Honda. E' fondamentale che ogni costruttore arrivi pronto a questo cambiamento e Suter punta ad essere il migliore nel primo anno del ritorno della casa inglese.

A suggellare l'accordo tra Suter e Forward Racing ci ha pensato Giovanni Cuzari, patron del team: "Sono molto contento di tornare a collaborare con Suter Industries, che fu per altro l’inizio della nostra avventura in Moto2. È un ritorno all’origine, infatti guardando al passato, non trovo solo lo stesso fornitore di moto ma anche Milena Koerner, che iniziò con noi l’avventura in Moto2. Personalmente ho bellissimi ricordi di quel periodo, l’inizio di tutto. Periodo di duro lavoro, ma che ci ha ricompensati con ottimi risultati. Durante questa mia nuova visita presso la sede del costruttore, dopo 7 anni, posso dire di aver notato grandi progressi e nuovi investimenti fatti, e penso che Suter Industries sia, ad oggi, l’unica engeneering di questo campionato in grado di fornire uno sviluppo race-by-race".