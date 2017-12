Moto2, Luca Marini: "Nel 2018 mi toglierò tante soddisfazioni" | Twitter Luca Marini

Luca Marini, nuovo pilota Moto2 dello Sky Racing Team VR46, è pronto ad affrontare la stagione 2018 della categoria di mezzo con la voglia di togliersi qualche soddisfazione e anche qualche sassolino dagli stivali. Prima, però, c'è la preparazione invernale da completare e in questi giorni di riposo, il fratellastro di Valentino Rossi si è voluto cimentare nell'ormai storico appuntamento del Monza Rally Show. Marini ha corso nella classe R5 gareggiando contro Andrea Locatelli, altro pilota di Moto2, ed alla fine dell'evento si è concesso ai microfoni di Motorsport.com.

Nell'evento rallystico Marini ha preso paga da Locatelli, ma il bergamasco aveva già un anno di esperienza alle spalle: "In questo fine settimana è sempre stato il mio riferimento. Lui ha un anno di esperienza qui a Monza, infatti venerdì mi ha staccato di parecchio. Nella seconda giornata sono stato molto più vicino e anche nella terza mi sono difeso". Inevitabile, poi, parlare del rapporto tra lui e Valentino Rossi, un fratello maggiore fonte inestimabile di consigli ed esperienza: "Mi dà tantissimi consigli. Sia per quanto riguarda le due ruote che per quanto riguarda le 4 ruote. Ma anche al dui fuori delle corse, nella vita, negli altri sport... E' speciale. E' bello passare del tempo assieme, anche perché siamo fratelli e andiamo molto d'accordo".

Ciò che però realmente conta è il Motomondiale. Il 2017 di Marini si può tranquillamente definire come un'annata a due facce: la prima ottima, la seconda composta da tanti, troppi ritiri. Infatti, dopo aver ottenuto per cinque volte la top ten ed essere arrivato più volte a ridosso del podio, il pilota classe '97 è andato incontro a diversi problemi e a tanti ritiri, quattro nelle ultime sei gare del Mondiale, e nelle due portate a termine è arrivato ben oltre la zona punti, terminando sia a Philip Island, sia a Valencia, in ventitreesima posizione. Il 2018, quindi, deve essere l'anno della svolta per Marini. L'approdo allo Sky Racing Team VR46 è sicuramente un passo avanti, vista la competitività mostrata da Bagnaia sia nel 2017, sia nei primi test stagionali, e per questo motivo il marchigiano è pronto a togliersi un po' di soddisfazioni: "Il mio primo obiettivo per il prossimo anno è andare ancora più forte in Moto2. Per me ci sarà una nuova sfida con il team Sky e già dai test sono andato molto bene. Credo che il 2018 sarà per me un anno molto buono in cui potrò togliermi diverse soddisfazioni".