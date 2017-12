Moto2, guai per Kiefer Racing: Aegerter rischia di saltare la stagione | Twitter Dominique Aegerter

Non finiscono più i guai per Dominique Aegerter e Kiefer Racing. Dopo la tragica scomparsa di Stefan Kiefer, trovato senza vita in un hotel di Sepang nella settimana del weekend di corsa malese, il suo team sta vivendo dei mesi di insicurezza economica. La partecipazione al prossimo mondiale di Moto2 sembrava esser stata salvata dall'interessamento del britannico David Pickworth, ma è notizia di oggi che la KTM ha messo i bastoni tra le ruote di questo affare.

La casa motoristica austriaca ha deciso di frenare l'affare tra gli elvetici e i britannici a causa delle coperture finanziare di Pickworth. Secondo i vertici di KTM, il britannico non possiede le adeguate garanzie bancarie per portare a termine l'affare e sta provvedendo in queste ore a rescindere il contratto. Tutto ciò è stato confermato dal pilota della Kiefer Racing, Dominique Aegerter, che all'agenzia di stampa ATS ha espresso tutta la sua preoccupazione: "Sono realmente preoccupato per lo svolgimento della prossima stagione. Nel giro di pochi giorni la situazione è cambiata drasticamente. Io e il mio manager siamo pronti a non percepire un salario pur di non rinunciare a prendere parte alla stagione 2018 di Moto2. Non so che cosa ne sarà del mio futuro, proveremo a combattere e vedere di salvare il salvabile".

Per il centauro di Berna è cambiato tutto in poche settimane. Solo qualche giorno fa aveva annunciato l'accordo stipulato con KTM, ora rischia di non poter correre il Mondiale. La mossa di rinunciare al salario potrebbe risultare decisiva, ma il destino del 27enne è appeso ad un filo ed i suoi tifosi stanno provando a raccogliere i fondi necessari per garantirgli un posto in griglia anche per il 2018.