Moto2, Khairuddin al posto di Syahrin nel team SIC

Si inseguono le voci nel Motomondiale. Dopo l'addio, si spera momentaneo, di Jonas Folger al team Tech 3 di MotoGP, la squadra di Hervé Poncharal ha individuato il sostituto in Hafizh Syharin, pilota di Moto2 ingaggiato dal team SIC. Il malese non vede l'ora di fare il salto di categoria, diventando anche il primo pilota della sua nazione a competere nelle massima competizione mondiale, ma prima il team SIC ha bisogno di un sostituto.

Dopo giorni di ricerca, Johan Stigefelt, sembra aver trovato l'accordo con un altro pilota della Malesia, oltre che vecchia conoscenza del motomondiale: Zulfhami Khairuddin. Il ventiseienne nativo di Selangor ha corso nella competizione prototipi organizzata Dorna dal 2009 al 2015, sei anni passati in Moto3 sfiorando la vittoria e centrando per due volte il podio nel 2012 nella pista di casa, Sepang, e a Valencia. Dopo l'avventura nel motomondiale, Khairuddin si è dedicato alla categoria Supersport dove ha colto un podio, anche lì sul tracciato di casa. Il pilota malese salirà in sella alla Kalex del team SIC nel corso dei prossimi test a Valencia, che prenderanno il via il prossimo sei Febbraio. Ad ufficializzare l'ingaggio è stato lo stesso Stigefelt: "Zulfahmi Khairuddin sarà il nostro pilota Moto2 nel 2018. Per noi è un po’ una sorpresa perché avevamo puntato su Hafizh, ma siamo preparati a tutto. Abbiamo lavorato molto negli ultimi sei mesi per preparare questo progetto ed avere tutto sotto controllo. Fahmi avrà il massimo supporto e la miglior moto: certo sarà difficile, è un campionato complesso e che richiede molto lavoro, ma lui è fiducioso e pronto per questa sfida".

Entusiasta anche il pilota, che avrà finalmente l'occasione di misurarsi con la categoria di mezzo: "Per me si tratta di una grande opportunità, voglio ringraziare SIC, in particolare Dato’ Razlan Razali per il continuo supporto e la fiducia riposta in me. Sono contento di tornare nel paddock del Motomondiale. A Valencia l’obiettivo sarà migliorare il feeling con la moto: non penso sia così difficile per me passare dalla Supersport alla Moto2, ma la competizione è intensa e dovrò accumulare molti giri. Spero di raccogliere molte informazioni utili a Valencia prima del test in Malesia".