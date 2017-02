Test Valencia: in Moto3 spicca Bendsneyder, Oliveira il migliore della Moto2

Bo Bendsneyder in pista durante i test (Fonte: Facebook)

L'8 e il 9 febbraio si sono tenute due giornate di test per alcuni team della Moto3 e della Moto2 sul circuito spagnolo del Ricardo Tormo di Valencia. Il primo giorno è stato difficile per squadre e piloti, in quanto il forte vento rendeva pericoloso e inutile girare per provare le prime novità sulle moto, mentre l'indomani è stata una giornata perfetta per permettere lo svolgimento dei test, con il sole che baciava l'asfalto spagnolo.

MOTO3 - Al termine della due giorni, spicca in cima alla lista dei tempi Bo Bendsneyder, alfiere del team KTM Ajo, che ha firmato il suo giro veloce in 1.39.756, tempo decisamente più alto di quelli fatti registrare nell'appuntamento conclusivo di Valencia dello scorso campionato, sinonimo del fatto che questi primi test sono serviti più per riprendere l'abitudine all'andare in moto che per cercare il tempo. Dietro al pilota olandese si piazza lo spagnolo Aron Canet del Team Monlau-Estrella Galicia, fermando il cronometro in 1.39.807, mentre il primo degli italiani è 3° ed è Romano Fenati. 1.40.106 il suo riferimento.

MOTO2 - Il team Ajo può essere decisamente soddisfatto anche per quanto riguarda la classe Moto2, avendo Miguel Oliveira ottenuto il miglior tempo della due giorni di test in 1.35.887. Non ci sono riferimenti cronometrici precisi per il resto, ma dietro il pilota portoghese troviamo Fabio Quartararo a circa due decimi, mentre altri due decimi più lento è stato Marcel Schrotter.

Per ulteriori valutazioni bisognerà ora attendere i test che si terranno a Jerez De La Frontera l'8 marzo, dove però saranno presenti tutti i team che comporranno lo schieramento di partenza di Moto2 e Moto3, e per questo si avranno idee più chiare circa i valori in pista.