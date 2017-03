Test Moto3, day 2: Fenati il più veloce

Romano Fenati (Fonte: Twitter)

Dopo la pioggia che a sorpresa ha determinato la nullità del day 1 dei test, quest'oggi team e piloti hanno potuto svolgere regolarmente il lavoro previsto in pista. A svettare in cima alla lista dei tempi è Romano Fenati, pilota dello Snipers Team​, autore del miglior tempo di giornata in 2:06.690, a testimonianza di come il suo feeling con la Honda sia ottimo, cosa già dimostrata nei precedenti test. Appena più lento dell'ascolano è stato Jorge Martin, girando in 2:06.729, vale a dire appena 39 millesimi di ritardo dal tempo di Fenati ed è tra i pochi a non aver migliorato il proprio crono nell'ultima sessione di giornata; terzo risulta essere ​Aron Canet​, con un tempo di 2:06.749.

Troviamo poi alcune sorprese: Gabriel Rodrigo è quarto, con un distacco di 267 millesimi dalla vetta, mentre nello scorso anno era sembrato spesso in difficoltà. Lo segue da vicino Livio Loi, con un tempo di 2:07.068, mentre è sesto Nicolò Bulega, che paga solo 18 millesimi di ritardo dal pilota belga. Una new entry si presenta subito bene: l'esordiente Ayumu Sasaki, giapponese, ottiene il settimo tempo, con un best lap personale di 2:07.140. Segnali di ripresa arrivano da Niccolò Antonelli, che era apparso ancora non a suo agio con la KTM del Team Ajo nei test precedenti svolti a Jerez​: il suo giro veloce è pari a 2:07.150, più lento di 4 decimi e mezzo rispetto al tempo di Fenati, ma è un riferimento cronometrico che dimostra il feeling maggiore trail pilota di Cattolica e la sua nuova moto. Chiudono la top ten Juanfran Guevara e Philip Oettl​, distanziati fra loro da appena 12 millesimi.

Dando uno sguardo più indietro alla ricerca di piloti italiani, Andrea Migno è 17°, avendo girato in 2:07.634, un tempo non ottimo che denota il bisogno di dover trovare un feeling migliore. Non bene nemmeno Enea Bastianini, solo 30°, anche lui alla ricerca di un setup migliore della moto che gli consenta di spingere come vorrebbe. Domani sarà l'ultima giornata di test, e poi ritroveremo team e piloti in pista per quello che sarà il via ufficiale della stagione 2017.