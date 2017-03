Moto3 - Oettl e Bendsneyder a dettare il passo nelle prime prove libere

Moto3- Oettl e Bendsneyder a fare il passo nelle prime prove libere

Finalmente è iniziato il Motomondiale. Finalmente è iniziata la stagione 2017. A scendere in pista per primi sono stati i piloti della Moto3, che hanno iniziato a battagliare già dalla prima sessione di prove. A guidare il gruppo alla fine della FP1 era stato il tedesco Philipp Oettl, seguito dallo spagnolo Mir, mentre il migliore degli italiani era stato Fenati, 5°. La musica è cambiata del tutto nella seconda sessione, quando è salito in cattedra l'olandese Bo Bendsneyder, che ha messo dietro la classica pattuglia italiana, guidata da Bulega, con Migno ed Antonelli in scia. I tempi della Fp1, nonostante la pista non fosse affatto gommata, si sono rivelati più bassi, anche a causa della temperatura che è calata nella seconda sessione.

FP1 - Come detto è Philipp Oettl a chiudere in testa la prima sessione di prove ufficiali dell'anno. Il tedesco del Sudmetal Racing, ha chiuso la sessione con il tempo di 2'06"981, unico ad andare sotto il limite del 2'07". Miglior rookie del 2016, Joan Mir ha chiuso la prima sessione al 2° posto, con 258 millesimi di distacco. Per il pilota della Leopard tempo di 2.07.239, che gli permette di tenere dietro l'argentino Gabriel Rodrigo, che con la KTM del Team RBA, ha chiuso in 2'07.380. Alle sue spalle si è fermato il compagno Fernando Guevara, che fa segnare, come miglior tempo, un 2.07.388. Bisogna scalare in 5a posizione per trovare il migliore degli italiani, ovvero Romano Fenati. Il pilota della Marinelli Rivacold Snipers chiude la sessione a 433 millesimi da Oettl, in 2'07"414. Alle sue spalle un altro spagnolo, Marcos Rodriguez, che si ferma a 12 millesimi da Fenati.

7° miglior tempo per l'olandese Bo Bendsneyder a 6 millesimi da Rodriguez e a 451 da Oettl, che anticipa il giapponese Sasaki, 8° con il tempo di 2.07.810. 9° tempo per Niccolò Antonelli, che con la KTM del Team Ajo chiude in 2.07.816, seguito dal malese Norrodin. Il pilota malese è uno dei due piloti del SIC Racing Team, la scuderia fondata da Paolo Simoncelli in onore di suo figlio Marco. Per il giovane centauro il 10° tempo è un buon inizio.

11° tempo per Niccolò Bulega, a 917 millesimi da Oettl, con la prima KTM dello Sky Racing Team. Gli altri italiani non brillano particolarmente, Di Giannantonio è 14° a 1"169, seguito da Marco Bezzecchi, del team CIP, a 52 millesimi. Scorrendo la classifica, Migno è 16°, Dalla Porta, più indietro guida un gruppetto con Bastianini, Pagliani e Arbolino, l'altro pilota del Team Sic, che chiude ad oltre 2".

FP2 - Nella seconda sessione esce dal gruppo l'olandese Bo Bendsneyder, che chiude la seconda sessione in 2'07"955. Alle sue spalle Niccolò Bulega guida il gruppone di piloti italiani. Il pilota emiliano dello Sky Racing Team si ferma a 307 millesimi dal miglior tempo e anticipa il compagno di team Andrea Migno, che fa peggio di soli 6 millesimi. Alle spalle della coppia Vr46 chiude, con un netto miglioramento, Niccolò Antonelli. Per il pilota KTM, 4° tempo a 521 millesimi da Bendsneyder. 5° tempo per lo spagnolo Jorge Martin, a 540 millesimi, seguito dal duo italiano Fenati-DiGGia. Il pilota ascolano è 6° a587 millesimi dal capofila, mentre il romano dista dalla testa 7 decimi.

Scala fino all'8a posizione Joan Mir, che chiude con 9 millesimi di ritardo da Di Giannantonio, mentre chiudono la Top10 Canet, a 781 millesimi, e McPhee, che completa i primi 10 e paga al primo 8 decimi di ritardo. Gli altri italiani più indietro con Dalla Porta 16°, Bastianini 20°, Bezzecchi 26° e Pagliani 28°.

L'appuntamento ora è per domani, quando si terranno le ultime sessioni di prove libere.