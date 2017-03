FP3 Moto3: Martin davanti a tutti, poi Fenati e Oettl

Il terzo turno di libere della Moto3 ha rispettato le attese circa questa stagione, ovvero tanti piloti in lotta per le prime posizioni, che del resto è la caratteristica che ha sempre contraddistinto la classe inferiore del motomondiale. Il più veloce è stato Jorge Martin, pilota del team Gresini, in 2:06.817, con alle calcagna un Romano Fenati apparso davvero coriaceo in questi giorni, che paga un ritardo di 172 millesimi allo spagnolo. Terzo è Philip Oettl, anche lui in forma, con un tempo di 2:07.159, mentre Bo Bendsneyder è quarto, con un crono di 2:07.162.

Notizie incoraggianti arrivano anche dall'altra parte del box Ajo, perchè Niccolò Antonelli dopo un inverno difficile sembra aver trovato quel feeling che gli era finora mancato; a fine turno risulta essere 5°, con un distacco di quasi 4 decimi dalla vetta. Altre buone nuove per l'Italia rappresenta il sesto tempo nelle FP3 di Andrea Migno, pilota dello Sky Racing Team, ad un decimo da Antonelli e più veloce di 54 millesimi di Aron Canet; dietro lo spagnolo troviamo Guevara, ottavo, mentre nono è Nicolò Bulega, non ancora del tutto a suo agio con l'assetto della KTM e sicuramente avrà modo di migliorare.

Dando uno sguardo più dietro, per trovare Joan Mir sulla lista dei tempi si deve scendere alla dodicesima posizione, mentre Fabio Di Giannantonio è solo 14°, con un giro cancellato nell'ultima tornata per essere andato troppo oltre la riga bianca della pista ed averne tratto vantaggio. Continua il momento difficile di Enea Bastianini, che così come nei test è ancora lontano dai migliori ed accumula un ritardo da Martin pari a 1.3 secondi; per come lo avevamo lasciato alla fine del 2016 appare irriconoscibile, e la causa delle sue difficoltà è l'adattamento alla Honda del team Estrella Galicia, ma può sicuramente fare meglio .