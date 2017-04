Moto3 - Colpo Fenati nelle FP3

Romano Fenati chiude in testa alla classifica l'ultima sessione di prove libere sul circuito Texano di Austin. Il pilota ascolano si issa in cima alla graduatoria a sessione ormai scaduta grazie ad un giro perfetto, con il quale scala posizioni e relega al 2° posto lo spagnolo Martin.

L'italiano alla fine fa segnare il miglior tempo fermando le lancette in 2'16"273, miglior crono di categoria del week-end. Il 2° tempo è dello spagnolo Jorge Martin, che, dopo aver chiuso al 4° posto ieri, si migliora e chiude alle spalle dell'italiano con il tempo di 2'16.479, a 206 millesimi dalla testa. Il terzo tempo è invece di Aròn Canet, che, dopo aver dominato le prime due sessioni, cede il passo ai rivali. Lo spagnolo del Team Estrella Galicia termina a 497 millesimi da Fenati, con il tempo di 2'16.770.

Sorprende Danny Binder, 4°. Il fratello del campione in carica Brad, fa segnare il tempo di 2'17.049, a 7 decimi da Fenati. Alle spalle del sudafricano si piazzano 5 italiani, interrotti dal solo Guevara. Il primo è Enea Bastianini, 5° e a 844 millesimi da Fenati, seguito da Bulega a 878 millesimi e che archivia la sessione in 2'17.151. Alle loro spalle, in 7a posizione, chiude Niccolò Antonelli, a soli 40 millesimi da Bulega in 2'17.191. Ad interrompere la colonia italiana arriva, all'8° posto, Juanfran Guevara, con il tempo di 2'17.311 a 1" da Fenati.

9° tempo per Andrea Migno, che ferma il cronometro in 2'17.423 a 1"15 da Fenati, seguito da Fabio Di Giannantonio, che chiude la Top10 in 2'17.498.

Solo 14° il leader iridato Joan Mir, che paga 1"381 a Fenati e precede il giapponese Sasaki, pilota del Team Sic Racing Team. Arbolino è 19°, mentre bisogna scendere ancora più in basso per trovare Bezzecchi, Dalla Porta e Pagliani. Il pilota CIP è 26°, Dalla Porta è 30° e Pagliani chiude la classifica in 32a posizione, a 4"5 di distacco.

Appuntamento ora alle qualifiche che prenderanno il via alle 19.35