Moto3, Antonelli: "E' stata una stagione difficile, ora devo tornare competitivo"

Una stagione difficile, il cambio di scuderia e di moto tornano alla Honda con cui aveva fatto tanto bene. Niccolò Antonelli ha deciso di cambiare, firmando con la Sic 58 Squadra Corse , lasciandosi così alle spalle l'opaca annata con il team Red Bull Ktm di Ajo. Il pilota romagnolo è uno dei molti italiani in orbita titolo mondiale da svariati anni, ma ora deve compiere il salto di qualità, cercando di scrollarsi di dosso una stagione negativa dettata da più motivazioni, come racconta al sito ufficiale della MotoGP: "Ho fatto fatica ad adattarmi alla moto, ho subito degli infortuni che ci hanno complicato il percorso e mi hanno costretto a saltare due gare. Nonostante questo, la squadra ha sempre lavorato tanto e con impegno; questo ci ha permesso di riprenderci nel finale di stagione arrivando ad ottenere anche un podio in Giappone".

Uno dei tanti motivi di sofferenza è stato anche il cambio moto, da Honda a KTM, mezzo con cui Antonelli non ha mai trovato un vero e proprio feeling. Dalla prossima annata, però, il giovane rider di Cattolica torna sulla motocicletta giapponese: "Con la Honda avevo già corso due anni prima della mia esperienza con la KTM, ed erano state stagioni molto positive. Non so se sia più compatibile con il mio stile di guida e non voglio nemmeno pensarci. Il mio obiettivo è andare forte con tutte le moto e mi dispiace non esserci riuscito nel 2017. Adesso voglio solo concentrarmi e lavorare bene con questo nuovo prototipo". Prototipo che Antonelli ha provato nei test post-Valencia, concentrandosi sulla distribuzione dei pesi e sul ritrovare quel feeling smarrito dopo un anno su un mezzo di un'altra casa: "Ho utilizzato i primi due giorni principalmente per prendere confidenza con la moto. Non abbiamo fatto modifiche sostanziali, ma ci siamo concentrati soprattutto sul bilanciamento dei pesi, step necessario visto il mio peso leggero. Ho fatto tanti giri e ho cercato di passare meno tempo possibile al box perché avevo voglia di girare per acquisire feeling con la Honda. Sicuramente, a partire dai primi di febbraio, cominceremo a lavorare in maniera più mirata".

Infine, l'impegno per tornare in alto nel 2018, obiettivo fondamentale per Niccolò Antonelli, ancora atteso all'affermazione definitiva in Moto3: "Il mio obiettivo per il 2018 è tornare a far parte del gruppetto di piloti competitivi, potere essere sempre lì davanti, tutte le gare. Classifica? È difficile fare una previsione, soprattutto in Moto3 dove ci sono tanti piloti e ogni gara può succedere di tutto. Quel che è certo è che io cercherò di dare sempre il 100% per essere sempre lì davanti".