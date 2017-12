Moto3, Arbolino: "Buona prima stagione. Con la Honda mi trovo bene" | Twitter Tony Arbolino

E' il suo secondo anno nel Mondiale e ha già una grande occasione per fare bene. Tony Arbolino, dopo aver esordito in Moto3 lo scorso anno con la SIC 58 Squadra Corse, quest'anno sale sulla moto vice campione del mondo lasciata orfana da Romano Fenati, salito di categoria. Il pilota milanese si trova quindi alle prese con un nuovo team, una nuova moto e nuove aspirazioni.

Prima, però, c'è da fare un passo indietro e guardare all'annata appena conclusa, la prima nel motomondiale: "Mi do un 6/7 - dice Arbolino a Corsedimoto.com che lo ha intervistato -. In alcune piste pensavo potesse andare meglio, mentre in altre peggio. Diciamo che sono contento di quello che ho fatto ed imparato, in alcune piste mi sentivo proprio bene e ho dato il massimo". L'esordio, come detto, è avvenuto con la SIC 58 Squadra Corse di Paolo Simoncelli, un uomo stimato da tutti e che ha aiutato a crescere il giovane talento milanese: "Penso che ci siamo aiutati a vicenda, siamo cresciuti insieme, dal CIV, al CEV fino ad arrivare al debutto al Motomondiale. Sono stati 4 anni belli, ci siamo tolti tante soddisfazioni facendo tanta esperienza".

L'abbandono del nido famigliare della squadra biancorossa è arrivato quest'anno e l'approdo, il Team Marinelli Rivacold Snipers, vuol dire fare un salto in avanti, verso speranze più prestigiose e anche aspettative più alte. I primi segnali, però, sono stati incoraggianti: "A Valencia e Jerez i tempi sono stati molto buoni, mi sono trovato molto bene fin dal prima giro. Con la squadra abbiamo fatto un ottimo lavoro riuscendo a risolvere anche il minimo problema". Ad aiutarlo all'adattamento alla sua nuova Honda c'è anche Romano Fenati, vice campione del mondo di Moto3 su quel mezzo: "Tra me e Romano c’è un bellissimo rapporto e tanta collaborazione. Durante i primi test mi ha sempre aiutato, dandomi consigli molto importanti, ha tanta esperienza in Moto3 e cercherò di sfruttare tutti i suoi suggerimenti al meglio… è pur sempre il vice Campione del Mondo". L'ascolano sta aiutando Arbolino anche durante gli allenamenti, tanto che prima dell'inizio della nuova stagione si alleneranno assieme ad Ascoli: "Fra qualche giorno andrò ad Ascoli per allenarmi un po’ con Romano. Fino ad ora ho potuto far ben poco per via dell’operazione subita alla clavicola 2 settimane fa, per rimuovere la placca metallica. Sicuramente il mio obbiettivo per l’inverno sarà quello di prepararmi al meglio per iniziare la stagione in maniera ottimale, per il 2018 i miei allenamenti saranno tra Ascoli e casa".