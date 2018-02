Test Moto3 - Nel Day1 di Valencia, vola Martin

Come detto per la Moto2, anche la Moto3 riaccende i motori e torna in pista. Dopo Valencia, si vola a Jerez e nel primo giorno di prove spunta già Jorge Martin. Il recordman di pole dello scorso anno inizia alla grande questa sessione di test, piazzando subito il miglior tempo. Lo spagnolo del team Del Conca Gresini Moto3 primeggia su tutti e completa il suo miglior giro in 1:46.857, soltanto 66 millesimi meglio di Tony Abrolino, che chiude in 1:46.923. Il terzo tempo è appannaggio di un altro italiano, con Niccolò Antonelli in ritardo di un decimo circa dalla vetta.

Il centauro del SIC58 Squadra Corse anticipa per pochi millesimi lo spagnolo Albert Arenas, sorpresa di questo test, a bordo della KTM del neo-nato team dedicato ad Angel Nieto. Lo spagnolo è relegato al quarto posto per soli 13 millesimi, mentre Aaron Canet è poco più dietro, a 35/1000 dal connazionale, mentre dal leader della classifica paga 154 millesimi. E' un poker italiano quello che segue lo spagnolo, con Marco Bezzecchi al 6° posto, in 1:47.035, che precede Fabio Di Giannantonio, che rispetto al compagno di team è in ritardo di 315 millesimi.

8° posto per Lorenzo Dalla Porta, che sembra in crescita rispetto al passato; per il centauro della Leopard Racing l'ottavo tempo significa 1:47.210, con il suo team-mate Enea Bastianini che lo segue a ruota, con soli otto centesimi di ritardo. Completa l'ordine dei primi 10 il tedesco Oettl, a meno di 5 decimi di ritardo dal leader.

11° l'esordiente del team Estrella Galicia Alonso Lopez, che precede Andrea Migno, 12° a 613/1000, mentre dietro all'italiano si piazza lo spagnolo Rodrigo. Foggia è 17°, con la prima KTM dello Sky Racing Team, mentre il suo compagno Bulega è solo 25° ad oltre 1"5, seguito dal solo Masia.