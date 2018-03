Moto3 - La prima pole position è di Antonelli! Secondo Martin, male Canet

La prima pole position della stagione 2018 nella classe Moto3 vede sventolare la bandiera italiana. È Niccolò Antonelli l'autore del giro più veloce nelle qualifiche della classe minore del Motomondiale, nel Gran Premio del Qatar in programma domani nel primo pomeriggio italiano sul circuito di Losail. Il pilota della Honda del team SIC58 Squadra Corse ha bruciato al millesimo il suo principale avversario per prendersi la prima casella, ovvero Jorge Martin. Ebbene sì, solo un centesimo ha diviso l'azzurro e lo spagnolo alla guida della Honda del Team di Fausto Gresini: 2'06''364 contro 2'06''365, amarezza per lo spagnolo e per il team guidato dal grande ingegnere italiano, gioia immensa per l'italiano e per la scuderia del papà del grande Davide Simoncelli. È stata una qualifica che ha visto soprattutto la lotta per la pole position tra Antonelli e Martin, visto che entrambi hanno fatto il vuoto sul resto della concorrenza. Sorprende in particolare la pessima giornata per Aron Canet, che nell'ultima sessione di prove libere era stato il migliore, ma che partirà dalla terza fila con il settimo tempo, a sette decimi dal giro più veloce.

A completare la prima fila ci pensa la KTM guidata dall'argentino Gabriel Rodrigo, il quale conferma quanto di buono si era visto nella scorsa stagione in merito alla sua capacità di fare ottime cose sul giro secco. Resta però a suo discapito il mezzo secondo di ritardo dai tempi di Antonelli e Martin, anche se un piazzamento in prima fila è sicuramente un ottimo viatico per aprire una lunga e appassionante stagione. Da sottolineare l'ottima qualifica effettuata in quel di Losail dalla pattuglia giapponese presente. La Honda del team Petronas Sprinta Racing viene portata al quarto posto da Ayumi Sasaki, che per appena cinque millesimi precede il connazionale Kaito Toba che tiene il manico dell'altra Honda del Team Asia. Una grande qualifica per i due nipponici, che con lo spirito del samurai potranno fare ottime cose in gara anche perchè non avranno un grande traffico davanti a sè. Così come l'ottimo Mario Bezzecchi, che porta un'altra KTM là davanti, con il sesto tempo che gli consente di iniziare la stagione con un piazzamento in seconda fila.

E in una qualifica di inizio stagione in cui il grande protagonista atteso - ovvero Canet - delude e non poco, l'Italia porta nella Top Ten in quel di Losail Lorenzo Dalla Porta ed Enea Bastianini: i due portacolori della Honda del Team Leopard Racing sono rispettivamente nono e decimo con quattro millesimi di distacco tra loro, in una sessione in cui sono stati davvero dei dettagli minuscoli a fare la differenza. Non una buona qualifica per Andrea Migno e Fabio Di Giannantonio, che hanno concluso rispettivamente al 14esimo e al 16esimo posto, mentre è decisamente da dimenticare la prima qualifica stagionale per Nicolò Bulega, che in sella alla KTM dello Sky Racing Team VR46 è solamente ventiduesimo a due secondi esatti dalla pole position di Antonelli. L'altro membro del team di Valentino Rossi, ovvero Dennis Foggia, ha fatto peggio e partirà dalla casella numero 25.