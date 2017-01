Vinales senza timore reverenziale: "Non temo la convivenza con Rossi"

Indicato da piloti ed addetti ai lavori come uno dei favoriti per la corsa al titolo 2017, Maverick Vinales si accinge ad intraprendere la sua nuova avventura in sella alla Yamaha M1 ufficiale, dopo due buone stagioni con il team Suzuki. Il giovane spagnolo ha dimostrato già di che pasta è fatto, e per avere un quadro chiaro della situazione basta pensare che si troverà in un top team del motomondiale a soli 22 anni, cosa non da poco. In Yamaha troverà un colosso del motorsport come Valentino Rossi, per il quale Vinales ha rispetto ma non timore reverenziale, perchè per arrivare a vincere il titolo dovrà battere tutti i suoi avversari, compreso il pilota di Tavullia.

In un'intervista a Speedweek.com ha affermato che "Se voglio essere il migliore devo battere anche Rossi, so che è molto difficile, ma devo riuscirci: sarebbe qualcosa di fantastico. Anche quando ero in Suzuki è stato molto bello finire alcune gare davanti a lui, Lorenzo e Marquez: è molto importante e bello terminare i GP davanti a leggende come loro". E' ben consapevole che i suoi rivali siano di un livello altissimo "Valentino è sempre stato un grande combattente, non molla mai e la capacità nei duelli diretti è un suo punto di forza, come Marquez. Contro questi due si deve solo cercare di approfittare di ogni opportunità, fino alla fine" .

Un tema su cui si discute molto riguarda il rapporto che si instaurerà nel box Yamaha tra i due centauri della casa giapponese, dopo che tra Rossi e Lorenzo c'è sempre stata molta freddezza, specialmente nell'ultimo anno. Ad una domanda su questo argomento, Vinales risponde che "la convivenza con Rossi non mi spaventa: io penso solo a fare il mio lavoro, a dare il massimo e ottenere i risultati migliori. Non sono uno che si lascia coinvolgere nei giochi, con tutti i compagni ho instaurato un buon rapporto. La Suzuki è stata grande per me, ma il cambio di rotta con la Yamaha è una grande occasione per puntare al titolo e vincere: è il mio obiettivo, ma tutti sono qui per vincere e fa parte del gioco".