MotoGp - Suppo: "Soddisfatto del lavoro svolto"

Dopo la due giorni di test in Malesia la Honda è sembrata più indietro rispetto alla Yamaha, guidata da un velocissimo Maverick Vinales, e sorprendentemente anche alla Suzuki sellata da Andrea Iannone.

Tuttavia, il team manager Repsol Honda, Livio Suppo, si è detto soddisfatto del lavoro svolto sulla pista di Sepang. "C’è ancora tanto da fare ma siamo a un punto migliore dell’anno scorso e per questo sono soddisfatto", ha dichiarato Suppo parlando del lavoro svolto sui due motori portati in Malesia. A dire la verità, l'inizio sembra molto simile a quello della scorsa stagione con Marquez ad un passo dalla Yamaha e Pedrosa poco più indietro, segno di una moto equilibrata e performante.

Nei prossimi tre giorni di test, previsti per il 15,16 e 17 Febbraio a Phillip Island il team ufficiale della Casa dell'Ala si occuperà dell'elettronica e di stabilire altri setup per cominciare al meglio la stagione nel gran premio di Losail in Qatar. E' lo stesso Suppo ha dichiarare i programmi per l'Australia dichiarando che "adesso gli ingegneri dovranno studiare tutti i dati raccolti per lavorare in modo più approfondito su elettronica e sul set up nei rimanenti giorni di test".