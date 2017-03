Day2 Test MotoGp: Vinales in testa

Si conclude nel segno di Maverick Vinales il secondo giorno di test MotoGp sul circuito di Losail. Il catalano della Yamaha marchia un’altra sessione, dopo i precedenti colpi nel test in Australia e Malesia. Sul circuito dove si inizierà la stagione il 26 Marzo, lo spagnolo chiude con il miglior tempo di 1’54”455 e 49 giri alle spalle.

Dopo aver lottato un po’ nella giornata di ieri, si rifà sotto Valentino Rossi, che si piazza alle spalle del compagno di team. Per il pesarese 2° miglior tempo a 277 millesimi e 37 giri totali. Al 3° posto si piazza un’altra Yamaha, quella del Team Tech3 guidata dal tedesco Jonas Folger, che chiude la sua giornata a 462 millesimi e dopo aver percorso 41 giri. Dietro alle tre Yamaha si piazza la prima delle Honda, ma è quella del team di Lucio Cecchinello, guidata da Cal Crutchlow, che completa 46 giri e chiude con il tempo di 1:55.032 a più di 5 decimi da Vinales. Sorprende in parte con il 5° tempo Aleix Espargaro con la Aprilia in 1:55.121.

6° tempo per il campione del Mondo Marc Marquez, che completa solo 10 giri e ferma il cronometro in 1’55”196 a 741 millesimi dalla testa. 7° tempo, invece, per Alvaro Bautista che con la Ducati del Team Aspar si ferma a 79 centesimi dal miglior tempo. Lorenzo è 8° a 889 millesimi da Vinales, seguito dalla Ducati del Team Pramac di Scott Redding, che chiude al 9° posto ed in 1’53”153. Chiude la Top10 Johann Zarco, che si ferma ad un solo millesimo dal tempo di Redding, a 9 decimi esatti da Vinales. Andrea Iannone è 12° a 1”090, seguito dall’autore del miglior tempo di ieri, Andrea Dovizioso, che si ferma ad 1”128 da Vinales e si mette alle spalle Danilo Petrucci, 14° a 1”228.

Ad 1”42 dalla testa ed in 16° posizione troviamo Dani Pedrosa, mentre chiudono lo schieramento le tre KTM di Espargaro, Smith e Kallio. Con un solo giorno di test alla fine ci si avvicina sempre più al via, che sarà proprio da Losail.