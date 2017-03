Il motomondiale va in Qatar per l'esordio: presentazione Gp e Orari Tv

Sembrava interminabile questo inverno per tutti gli appassionati del motomondiale, così come di tutto il motorsport in generale. Finalmente però l’attesa è finita e si avvicina sempre più l’accensione dei motori, sia tra le quattro che tra le due ruote. Se la Formula 1 volerà dall’altra parte del Mondo, in Australia, il motomondiale si fermerà in Medio Oriente, per il classico Gran Premio inaugurale a Losail. Dopo settimane di test snervanti, che non hanno fatto altro che aumentare l’attesa, finalmente i piloti scenderanno in pista e potranno darsi battaglia a suon di carenate e duelli 1vs1.

IL CIRCUITO- Situato nei pressi di Doha, il Losail International Circuit è un circuito recente, costruito in meno di un anno, appena 13 anni fa, nel 2004, in tempo per ospitare il Gp del Qatar, vinto da Sete Gibernau. Noto per alcune peculiarità, come ad esempio quello di essere l’unico evento del mondiale a corrersi in notturna, è lungo 5380 metri e presenta una forma che fa pensare ad una mano, per via delle 16 curve che lo formano. Di queste 6 curve girano a sinistra e 10 a destra. Trovandosi nel deserto, il circuito è esposto ai forti venti della zona che portano in pista una quantità abnorme di sabbia, per rimediare a questo problema i gestori del circuito hanno deciso di circondare la pista con una distesa di ebra artificiale, così da bloccare la sabbia. Il rettilineo dei box, che è anche il più lungo del tracciato, misura 1068 metri.

Fonte: Motogp.co,

FAVORITI- Dopo il dominio di Vinales nei test tenutisi su questo circuito, sembra che il suo nome sia quello più quotato per la pole e per la vittoria. Certo, lo spagnolo dovrà fare i conti con i connazionali e con il compagno di team Valentino Rossi, che guiderà l’armata italiana come sempre agguerritissima. In particolare si potrebbe mettere bene in luce Andrea Dovizioso, che è stato l’unico a fermare il dominio di Vinales nei test di Losail. DesmoDovi è sempre più a suo agio con la Desmosedici e i due piazzamenti a podio negli ultimi due anni fanno capire come il pilota romagnolo sia in ottima sintonia anche con il circuito qatariota. Il suo compagno Lorenzo sembra più in difficoltà con la Ducati, su cui è salito solo qualche mese fa, mentre l’ex ducatista Iannone è rimasto molto nascosto durante i test, ma indubbiamente vorrà dire la sua. Tornando agli spagnoli, naturalmente troviamo l’altro favorito principale, ovvero il campione del Mondo Marc Marquez, che ha già rilasciato dichiarazioni di guerra nei confronti del connazionale della Yamaha. Il campione in carica vorrà iniziare subito alla grande il mondiale, così da mettere pressione ai rivali, mentre sarà interessante vedere cosa farà il suo compagno Pedrosa, che in Qatar non ha mai brillato particolarmente.

ORARI TV- Il motomondiale riparte già il giovedì con le prime prove libere delle tre categorie. Ma se Moto2 e Moto3 resteranno in pista per due sessioni, la MotoGp tornerà in pista per le FP2 al venerdì. Il Gp sarà trasmesso in diretta dal canale dedicato Sky, mentre la gara sarà trasmessa in differita da Tv8, a partire dalle 22.00

Giovedì 23 Marzo 2017

ore 11:30 conferenza stampa

ore 16.00 Moto 3 – Prove libere 1

ore 16.55 Moto 2 – Prove libere 1

ore 17.55 Moto GP – Prove libere 1

ore 18.55 Moto 3 – Prove libere 2

ore 19.50 Moto 2 – Prove libere 2

Venerdì 24 marzo 2017

ore 16.00 Moto GP – Prove libere 2

ore 17.00 Moto 3 – Prove libere 3

ore 17.55 Moto 2 – Prove libere 3

ore 18.55 Moto GP – Prove libere 3

Sabato 25 marzo 2017

ore 16.00 Moto 3 – Qualifica

ore 16.55 Moto 2 – Qualifica

ore 18.35 MotoGp - Qualifica

Domenica 26 marzo 2017

ore 17.00, Moto 3, Gara

ore 18.20, Moto 2, Gara

ore 20.00, Moto GP, Gara