MotoGP - Parola ai piloti Yamaha, Rossi: "Finalmente si inizia". Vinales: "Sono impaziente"

Mancano meno di ventiquattro ore al via ufficiale del Motomondiale con le prime prove libere del GP del Qatar e i piloti sono impazienti di sfidarsi nuovamente sui circuiti del mondiale. Quest'anno ci saranno diverse novità sulla griglia di partenza della MotoGP, a partire dal nuovo compagno di Valentino Rossi, Maverick Vinales, dopo che Jorge Lorenzo ha scelto la Ducati come sua nuova amica di viaggio.

Il Top Gun della Yamaha è stato il dominatore del pre-campionato, facendo incetta di tempi più veloci tra Valencia, Sepang e Doha ed ora è ansioso di testarsi anche in gara. "Sono veramente molto felice di iniziare questa stagione. Specialmente dopo i test invernali chiusi in modo molto positivo per noi. Sono motivato al massimo", ha detto Vinales al sito ufficiale della MotoGP. La gara però è diversa dai test, soprattutto se hai in casa una animale da competizione come Valentino Rossi, questo Maverick lo sa. "Dopo l’ottimo precampionato adesso dobbiamo mantenere gli stessi livelli per tutti i diciotto GP dell’anno. Sono molto curioso di vedere come la mia Yamaha si comporterà domenica dopo domenica e se riusciremo ad essere i migliori in gara e in prova", rivela Vinales.

E' impaziente anche il Dottore, che al contrario del giovane spagnolo ha vissuto un inverno tra luci e ombre alla ricerca dell'equilibrio perfetto con la versione 2017 della sua YZR-M1. Rossi non ha mai brillato nei test pre-campionato, ma la pista di Losail gli porta abbastanza bene con 4 vittorie e altrettanti secondi posti, motivo per cui l'italiano ha voglia di iniziare questa nuova stagione per far capire a tutti che lui c'è ancora ed è pronto a dare battaglia. "È stato un inverno all’insegna dei cambiamenti e adesso aspetto con impazienza le gare. La nostra moto è migliorata anche se non siamo ancora del tutto OK e necessitiamo del lavoro aggiuntivo da fare nei prossimi giorni", dice il Valentino. In questi giorni in Qatar però c'è anche la questione meteo a tenere banco. Gli ultimi test delle classe minori sono stati viziati da pioggia e tempeste di sabbia, eventi che potrebbero ripetersi con buona probabilità in questo week end, rendendo ancora più difficile il lavoro di chi non si sente ancora a posto con la proprio moto. Rossi ne è cosciente, ma non perde la speranza: "Vedremo come saranno le condizioni climatiche e cercheremo di trovare il miglior set-up. Confido di essere pronto per la gara domenicale".

La parola ora passa alla pista che già da domani ci fornirà le prime indicazioni su chi potrà giocarsi la vittoria domenica sera.