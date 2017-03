MotoGP, conferenza stampa: le impressioni di Marquez, Lorenzo, Rossi e Vinales

Marquez: "Inizio più tranquillo, ma c'è da lavorare"; Rossi: "Livello altissimo, devo migliorare"

Per la MotoGP ricomincia ufficialmente la stagione, ed il primo evento è la classica conferenza stampa pre weekend. Il primo ad essere intervistato è il campione del mondo 2016, Marc Marquez​, che si dice più tranquillo di quanto fosse all'esordio della stagione scorsa, quando i problemi della Honda erano maggiori: "​Come sempre è stato un lungo inverno, finalmente siamo qui per la partenza del mondiale. Per quanto riguarda i test, sono andati meglio rispetto allo scorso anno, mi sento meglio in moto ma poi bisognerà vedere come andrà. Tuttavia secondo me abbiamo fatto un buon lavoro, mi trovo bene e ho un buon feeling nell'insieme, e quindi a questo punto aspetto la partenza della stagione 2017, spero di iniziare facendo un buon weekend. La Honda ha fatto grandi cambiamenti , specialmente per quanto riguarda il motore, ma ancora c'è da lavorare e lo faremo per trovare il setup migliore. I cambiamenti apportati richiedono tempo per giungere alla quadra, ma in poco tempo saremo al meglio perché il livello di base non è male".

​​La parola passa poi al vicecampione mondiale Valentino Rossi, apparso in difficoltà nei test pre stagionali, soprattutto se confrontato a quanto ha invece dimostrato il suo compagno di box Vinales. Il Dottore sottolinea come la competizione sia ad altissimi livelli, affermando che "​abbiamo visto già dai test che il livello sarà altissimo in questa stagione, sembra essere addirittura più alto rispetto allo scorso anno: ci sono 7 o 8 piloti che possono lottare ad ogni gara per vincere, e magari puntare anche al titolo mondiale. Dovrò cercare di rimanere in quel gruppo, vengo da un inverno difficile, non sono mai stato molto forte, ho lottato per trovare il feeling giusto quindi devo continuare a lavorare e migliorare. A partire da domani inizia una lunga stagione, spero di essere forte e competitivo". Parlando di Vinales, riserva a lui parole di stima e si dice stupito della sua velocità: "Maverick è stato molto veloce sin da subito, - dice Valentino - si può dire che ha fatto l'opposto rispetto a me con un ottima pre season: appena salito sulla moto è stato a suo agio, è stato veloce su tutte le piste, sia come giro secco che come passo".

​​Arriviamo proprio a lui: ​Maverick Vinales si mostra sereno e carico per la nuova stagione, spaziando tra il passato, rappresentato dai test, ed il futuro, il campionato. "Sono stato molto veloce nei test, ma quella era solo la pre season; tuttavia mi sento forte, mi sono trovato bene su tutte le piste ed il setup di base è molto buono. Dovrò cercare di ripetermi nell'arco dell'intera stagione, sono contento di essere in Yamaha e l'intera squadra ha fatto un ottimo lavoro: all'interno del team il clima che si respira è ottimo, e li ringrazio per il modo in cui mi hanno accolto. Il mio adattamento alla M1 è stato veloce perché il mio stile di guida non è dovuto cambiare, ma qualche difficoltà l'ho incontrata per il fatto che devi interagire con nuove persone in una nuova realtà."

Jorge Lorenzo è forse il pilota più atteso al primo appuntamento stagionale dopo il suo passaggio in Ducati. Tutti sono curiosi di sapere se Jorge sarà in grado di vincere già subito su una pista storicamente amica della Rossa di Borgo Panigale, il maiorchino frena gli entusiasiasmi: "Per me è un'esperienza nuova, e non vedo l'ora di iniziare. Sto procedendo passo dopo passo nella ricerca del giusto feeling, nei test svolti qui in Qatar sono andato bene, stando molto vicino ai primi. L'obiettivo è chiaramente quello di migliorare il passo gara, lo faremo nei prossimi giorni per cercare di essere competitivi anche sulla distanza, ci vorrà del tempo ma sono certo che miglioreremo. E' necessario più tempo anche per sviluppare una migliore sinergia tra me e la moto: il processo per giungere a ciò è stato più difficile di quanto mi aspettassi, in particolare il primo giorni di test a Sepang è stato particolarmente negativo per uno come me che è abituato ad andare forte fin dall'inizio. Ma anche lì nell'ultimo giorno abbiamo trovato competitività, come è stato decisamente positivo il riscontro qui a Losail due settimane fa, e ciò mi rende ottimista per il futuro".