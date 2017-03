MotoGP - Vinales gongola: "Moto ok, si può fare meglio", Rossi: "Modifiche positive, ma sono lontano"

Vinales gongola: "Moto ok, si può fare anche meglio", Rossi: "Piccole modifiche positive, però sono lontano"

Continua il periodo d'oro di Maverick Vinales, puntualmente primo alla fine della prima giornata di prove in quel di Losail. Il 22enne spagnolo è visibilmente soddisfatto per il gran tempo ottenuto oggi, già più veloce della pole 2016: ai microfoni di Sky afferma che "sono molto contento della mia velocità , con la gomma che useremo in gara dopo diversi giri sono riuscito a girare in 1:55 e ho pensato che fosse già un ottimo tempo. Poi ho montato gomme nuove e sono tornato dentro: la moto ha risposto subito bene e ho fatto un gran giro, sintomo che abbia lavorato bene già dai test".

Ma il giovane pilota non si pone limiti e sa di poter migliorare ancora in alcuni aspetti: "devo lavorare sullo stile di guida e sull'elettronica della moto, aspetti molto importanti. Sono solo le prime libere ed è difficile capire i rapporti di forza, tutti vanno veloce e bisognerà riuscire ad avere un bel ritmo per la gara".

Se per Vinales continua un periodo di gloria, per il suo compagno di box continuano le pene alla ricerca della giusta confidenza tra moto e gomme per essere veloce. Valentino Rossi alla bandiera a scacchi è solo nono e lontanissimo da Vinales, ma forse non è tutto da buttare quanto fatto oggi; dice che "le mie prove libere non state un granchè, ma il feeling che avevo sulla moto non era male: secondo me abbiamo trovato qualcosa di positivo nella messa a punto, ma bisogna continuare a lavorare. Dobbiamo migliorare soprattutto sul passo, perchè se con le gomme morbide potevo fare meglio ed essere più veloce a fine giornata, sulla distanza invece non siamo messi affatto bene, siamo un pò lontani e dobbiamo cercare di recuperare mezzo secondo a giro".

Quando gli viene chiesto di dare una spiegazione del perchè la ricerca del giusto feeling si stia rivelando più lunga e difficile del previsto, Rossi risponde che "più che una questione di moto secondo me il problema sono le gomme anteriori Michelin, che quest'anno hanno una carcassa più morbida e per il mio stile di guida quando vado a frenare l'anteriore muove molto, e non riesco a entrare forte in curva non avendo il giusto feeling".