MotoGP, FP3: Vinales si riprende la leadership

Vinales si riprende la leadership nelle FP3

Se il risultato a fine giornata fosse stato diverso, probabilmente molti si sarebbero stupiti: Maverick Vinales conclude anche il venerdì di Losail davanti a tutti, stampando nelle FP3 un 1:54.834 che gli vale la prima posizione. Mentre questa è una consuetudine ormai, ben meno frequente era stato finora trovare Andrea Iannone in alto, dal momento che soffriva la carcassa poco rigida dell'anteriore Michelin: The Maniac ha fatto registrare il secondo tempo nelle terze libere in 1:54.848, appena 14 millesimi dietro lo spagnolo della Yamaha. In grande spolvero anche Johann Zarco, 3° e con un feeling molto buono con la sua Yamaha del team Tech 3.

Scorrendo la lista dei tempi del terzo turno di libere, Dovizioso è quarto, con un ritardo da Vinales di 208 millesimi, e in questi due giorni ha dimostrato di poter essere un candidato alla vittoria. Anche Dani Pedrosa è a suo agio sulla pista di Losail, ed il suo quinto tempo lo proietta verso una qualifica in cui togliersi qualche soddisfazione; lo segue da vicino Crutchlow e Marquez, con quest'ultimo non proprio soddisfatto di quanto fatto oggi. Danilo Petrucci può invece sorridere, dal momento che è autore dell'ottavo tempo, ponendosi a 6 decimi dalla vetta. Chiudono la top ten Jorge Lorenzo, che forse si aspettava qualcosa di più da questo venerdì, ed Aleix Espargaro, 10°.

Chi sembra nuovamente in difficoltà è Valentino Rossi, che non fa meglio del 13° tempo nella terza sessione, dopo che nella precedente aveva dato segnali di una ritrovata competitività. Probabilmente l 'asssetto trovato nelle FP2 non era buono per le condizioni della pista incontrate nelle FP3, quando il vento era maggiore, condizione che porta una quantità maggiore di sporco e granelli di sabbia sull'asfalto del circuito qatariota.

LA COMBINATA - Come al solito, per stilare l'elenco dei piloti aventi diritto a giocarsi la pole senza passare dal Q1 si prende il miglior tempo di ciascuno all'interno delle tre sessioni di prove libere.

Accedono direttamente in Q2: Vinales, Iannone, Marquez, Zarco, Dovizioso, Redding, Pedrosa, Folger, Crutchlow, Rossi

Passeranno per il Q1: Petrucci, Lorenzo, Bautista, Baz, Aleix Espargaro, Miller, Abraham, Rins, Rabat, Barbera, Lowes, Pol Espargaro, Smith