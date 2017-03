MotoGP, la pioggia penalizza Rossi e Lorenzo: ora gli ex compagni sono attesi da una difficile rimonta

Valentino Rossi, chiamato così come Jorge Lorenzo alla difficile rimonta dopo l'annullamento delle qualifiche. Fonte foto: Getty Images Asia

E' proprio il caso di dirlo: piove sul bagnato nei box di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, certamente tra i più delusi dopo il violento acquazzone che ha portato alla decisione di cancellare in via definitiva le FP4 e le qualifiche delle tre classi del motomondiale.

I due ex compagni di squadra, sino a questo momento incappati in un weekend ricco di difficoltà, nelle tre sessioni di libere disputate, non erano riusciti ad avvicinarsi alle prime posizioni occupate in pianta stabile da Marquez, Iannone e Vinales.

Con la cancellazione delle ultime libere e delle qualifiche, il sistema per stabilire la griglia di partenza vede i tempi ottenuti nel corso delle libere divenire improvvisamente decisivi. Attraverso questo sistema, Vinales, al top sin dal giovedì, ha raccolto la sua prima pole all'esordio con la casa dei tre diapason. Allo stesso modo, anche Iannone, all'esordio in Suzuki, sarà in prima fila, coadiuvato dall'onnipresente Marquez. In seconda fila Andrea Dovizioso, mentre scatteranno dalla quarta fila Rossi e Lorenzo.

Le verifiche della safety commission. Fonte foto: corrieredellosport.it

Il pesarese, dopo le grandi difficoltà fatte registrare nel primo turno di libere, nelle seconde e sopratutto nelle terze libere è riuscito a tirarsi un po su, ma non a sufficienza per rientrare nell'obiettivo minimo della qualifica: la terza fila. Dunque, il dottore scatterà 10^, e soprattutto, non avrà a disposizione ne le FP4, ne le qualifiche, per apportare migliorie alla sua Yamaha.

Restano solo i 15 minuti di warm up anche a Jorge Lorenzo, alle prese con un mondo del tutto nuovo. Dai colori al motore, passando per un telaio e una manegevolezza completamente opposta, il maiorchino non è riuscito ad esprimersi al top nelle giornate precedenti. Comunque fiducioso per la giornata odierna, Jorge si è ritrovato a non poter disputare la sua prima qualifica in Ducati, costretto ad accettare la decisione della federazione, preoccupata dalle condizioni di umido presenti sull'asfalto.

Il box di Rossi in attesa del verdetto. Fonte foto: Getty Images Asia

Così, se Rossi scatterà dalla decima casella, stessa sorte toccherà anche a Jorge, accreditato della 12^ piazza secondo quelli che sono i risultati combinati delle libere.

I rivali, accomunati dalla stessa malefica sorte, saranno chiamati ad una difficile rimonta, soprattutto poiché non sufficientemente competitivi con le loro moto. Probabilmente, nella notte si lavorerà sulle due moto, e domani, nel warm up, si capirà se le migliorie sono state fruttifere o meno.

LO SCHIERAMENTO DI PARTENZA DELLA MOTO GP:

1) M. Vinales.

2) A. Iannone.

3) M. Marquez.

4) J. Zarco.

5) A. Dovizioso.

6) S. Redding.

7) D. Pedrosa.

8) J. Folger.

9) C. Crutchlow.

10) V. Rossi.

11) D. Petrucci.

12) J. Lorenzo.