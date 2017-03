Live MotoGP 2017, il Gran Premio del Qatar in diretta (20.00)

Benvenuti alla diretta scritta, live e online, del Gp del Qatar. La MotoGP riparte da Losail, prima gara del mondiale 2017. Si corre alle 20 ora italiana, qui le caratteristiche del circuito, introduzione recente nel calendario iridato.

La pioggia complica i piani degli organizzatori. Qualifiche annullate, assumono rilevanza, quindi, i precedenti riferimenti. Vinales, il pilota più veloce nelle prime sessioni di libere, assume il comando, davanti a Iannone e Marquez.

La griglia - 1) M. Vinales

2) A. Iannone

3) M. Marquez

4) J. Zarco

5) A. Dovizioso

6) S. Redding

7) D. Pedrosa

8) J. Folger

9) C. Crutchlow

10) V. Rossi

11) D. Petrucci

12) J. Lorenzo

Alla felicità di Vinales, fa da contraltare il volto corrucciato di Rossi. Costantemente in difficoltà il dottore. Test in chiaroscuro, all'ombra del nuovo compagno di team, ora una prima gara all'apparenza in difetto. Rossi arranca nelle retrovie, non trova il giusto feeling con gomme e mezzo. Deve risalire, puntando magari sul fattore meteo.

Sorprende, con la Suzuki, Iannone. Lontano nelle prime libere, poi in crescita. Può essere la novità di giornata, entusiasmo e guida al limite, attenzione a sottovalutare il centauro italiano nella bagarre di gara.

La Honda - aldilà delle mirabolanti prestazioni di Vinales - resta la moto di riferimento, in sella il campione del mondo, Marquez, e un veterano come Pedrosa. Marquez è lì, terzo, pronto a scatenarsi al via. Può essere il principale antagonista di Vinales.

La Ducati si gioca la doppia carta. Dovizioso è ovviamente un tutt'uno con la sua Desmo, Lorenzo deve "interagire" con la moto, capire come sfruttare in toto la potenza a disposizione. Serve tempo per comprendere la rossa.

Nelle prime dieci posizioni, inserimenti interessanti. Zarco occupa la quarta casella, Redding la sesta, Folger l'ottava. Petrucci parte undicesimo.

Le nostre considerazioni sulle decisioni, nella giornata di ieri, della Safety Commission.

Qui, invece, il responso delle libere e la comparazione dei vari tempi nell'arco dei due giorni di prove