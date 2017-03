MotoGP, Marquez fa il vuoto nel warm up: si avvicina Lorenzo, ancora in difficoltà Rossi

Marc Marquez detta il passo nel warm up del gp del Qatar. Fonte foto: Getty Images Asia.

Dopo lo stop imposto dalle condizioni meteo nella giornata di ieri, oggi sembrano esserci tutti i presupposti per assistere al primo spettacolo della nuova stagione. Mentre la Moto 3 scalda i motori per la gara che scatterà a breve, i piloti della MotoGP sono scesi in pista per i fondamentali 15 minuti destinati al warm up.

Un quarto d'ora fondamentale, dato che ieri non si è potuto scendere in pista a causa del violento acquazzone venuto giù su Losail, nel mezzo del deserto qatariota. Un quarto d'ora in cui soprattutto Valentino Rossi e Jorge Lorenzo cercavano risposte viste le difficoltà dei giorni scorsi e la griglia di partenza poco felice.

A spiccare tra tutti però, è stato il Campione del Mondo in carica, quel Marc Marquez capace di bloccare il cronometro sul tempo di 1.55.728. Staccato di quasi due decimi il ducatista Andrea Dovizioso, secondo e in possesso di un buon passo gara. Terzo il sorprendente Zarco, aprifila di un folto gruppo di piloti raccolto in appena due decimi. A chiudere questo gruppo, in nona posizione, c'è Jorge Lorenzo, staccato di mezzo secondo da Marquez, ma certamente più vicino ai primi rispetto alle giornate precedenti.

Ancora in grave difficoltà Valentino Rossi. Il dottore ha provato a cambiare qualcosa sulla sua Yamaha, ma i risultati non sono stati dei migliori: 13^ piazza a nove decimi da Marquez relegano Rossi in una posizione di netto svantaggio per la gara che scatterà alle 20.00 italiane.

La classifica completa:

Fonte foto: motogp.com

