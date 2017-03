MotoGp - Marquez e Dovizioso sorridono, male Lorenzo. La voce dei protagonisti

MotoGp- Dichiarazioni qualifiche: Marquez e Dovizioso sorridono , male Lorenzo

Si è discusso tanto della decisione di annullare le qualifiche e come ha detto Vinales la scelta può piacere o meno, ma non si può cambiare. Quando però c'è in gioco la sicurezza dei piloti tutto passa in secondo piano, anche l'aspetto agonistico, e sembra che i centauri lo sappiano bene ed infatti sono quasi tutti d'accordo.

Favorevole alla cancellazione delle qualifiche Marc Marquez. Partirà in 3° posizione il campione del Mondo, che però si mostra preoccupato del connazionale Vinales. Lo spagnolo apre commentando la scelta di non correre le qualifiche: “Oggi era un giorno importante per lavorare sulla gara, ma è stato giusto annullare la qualifica, era troppo pericoloso. Partire dalla prima fila poi è un ottimo risultato. Domani proveremo a prepararci bene e tenteremo di raggiungere il podio. Non credo che il grip posso cambiare con le condizioni da bagnato che abbiamo visto oggi, ma è preferibile correre con condizioni meteo stabili. Dobbiamo lavorare ancora, Viñales è molto veloce”.

Un po’ più indietro, con il 5° tempo, ci sarà Andrea Dovizioso, con la prima delle due Ducati ufficiali. Il Dovi spiega le sue sensazioni e i suoi programmi: “Anche se le condizioni non erano buone come quelle che avevamo trovato nei recenti test, abbiamo comunque potuto lavorare proficuamente per cercare di essere a posto per la gara. Non è facile trovare un set-up adatto al poco grip che c’è in pista e adesso dobbiamo anche decidere che mescole utilizzare in gara In ogni caso in entrambe le sessioni siamo sempre stati tra i migliori, e abbiamo dimostrato di avere una buona velocità”.

Rammaricato e deluso invece il compagno di team Jorge Lorenzo, ancora in difficoltà con la Ducati: “Abbiamo provato a cambiare alcune cose e abbiamo usato una configurazione che ci ha consentito di migliorare il passo con le gomme da gara. Tuttavia in alcuni punti del circuito non siamo riusciti ad essere più veloci, e questa configurazione non è stata sufficiente per riuscire a fare un giro molto rapido in vista delle qualifiche. Alla fine sono contento per il mio ritmo, però non posso essere certamente soddisfatto del tempo che abbiamo ottenuto con le gomme nuove”.

Fonte: Jorge Lorenzo official account

Alla fine in pole ci sarà Maverick Vinales, che partirà per la prima volta in carriera dalla prima casella dello schieramento. Il pilota della Yamaha era il favorito anche per la sessione di prove ufficiali, proprio grazie ai risultati ottenuti nelle libere. Al suo fianco partirà Andrea Iannone, mentre 3° sarà il campione del Mondo Marc Marquez. L'abruzzese della Suzuki è rimasto sorpreso dal risultato, anche perchè non si aspettava di fare così bene dopo i test, mentre Marquez già da tempo ha dichiarato guerra al connazionale.

Sorprende Johann Zarco, che al primo Gp nella classe regina si troverà in 4° posizione. Il francese bi-campione del Mondo in Moto2 ha mostrato la sua pasta ed ora dovrà confermarsi in gara. Alle sue spalle ha chiuso Andrea Dovizioso, che aveva ben figurato nelle sessioni di test ed è sempre andato bene in Qatar, dove ha raccolto due podi negli ultimi due anni. Bene anche la Ducati Pramac di Scott Redding, che partirà dalla 6a casella dello schieramento, con il britannico che probabilmente spererà in una situazione di bagnato, dove le Pramac hanno sempre mostrato un comportamento migliore. Apre la terza fila Daniel Pedrosa, mai incisivo durante i test e anche nelle sessioni di prova. A seguire, l'esordiente Jonas Folger e Cal Crutchlow. Solo 10° Valentino Rossi, in quarta fila. Danilo Petrucci, undicesimo, è tra il dottore e il suo grande rivale Jorge Lorenzo, solo 12°.