MotoGp- Honda frenata dalle gomme a Losail

Il Gp di Losail non rappresenta l’inizio di stagione atteso in casa Honda. Marquez non è mai stato in lotta per la gara, salvo qualche giro, Pedrosa, che era partito dal centro del gruppo, ha chiuso subito dietro al compagno di team, per un 4° ed un 5° posto finale che non soddisfa affatto i progettisti nipponici.

Marquez era partito bene, portandosi subito alle spalle della sorpresa Zarco, ma si è fatto subito mettere dietro da Dovizioso, aiutato dal motore Ducati, ma che comunque non ha dovuto fare granchè per difendersi dal campione del Mondo, mai pericoloso e anche rinunciatario, come dimostra il sorpasso subito dallo spagnolo in favore di Rossi, che non ha fatto il minimo sforzo per inserirsi alla corda del rivale. Da quel momento Marquez è sparito e si è rivisto soltanto sul traguardo, tagliato di poco davanti al compagno Pedrosa e ad Aleix Espargaro.

Lo spagnolo è critico, ma guarda già al successivo GP in Argentina: “Sapevamo che in questa pista avremmo sofferto un po', ma come sempre siamo stati ottimisti dato che sapevamo che tutto ero al proprio posto; abbiamo potuto lottare per il podio e anche per la vittoria. Penso che possiamo dire di aver lavorato bene per tutto il fine settimana. La nostra intenzione era quella di usare la gomma dura all’anteriore, ma con tutto il disordine dell'inizio per la pioggia e i continui ritardi, abbiamo avuto qualche dubbio e alla fine abbiamo scelto di montare la gomma media, per ridurre il rischio di cadute. Questo è stato il nostro errore più grande del fine settimana. Ho faticato durante tutta la gara con l'anteriore, non potevo frenare forte e dopo alcuni giri la gomma ha iniziato a rovinarsi. Inoltre abbiamo ancora qualche piccolo problema con l'accelerazione, ma nonostante questo, il feeling con la moto è buono. La scelta della gomma dell'ultimo minuto non mi ha permesso di recuperare nelle frenate, che è il mio punto forte, quindi ho deciso che fosse meglio concludere la corsa. Quella dell'Argentina sarà un'altra gara”.

Fonte: motogp.com

Meno pungente è Dani Pedrosa, che, scattato dalla settima casella dello schieramento, Pedrosa ha avuto problemi con l’anteriore della sua moto, non potendo così spingere come avrebbe voluto e ha completato la prima top 5 della stagione 2017. Lo spagnolo però, a differenza del compagno, guarda le cose positive e mantiene il morale alto in vista della prossima gara: “È stata una gara strana fin dall'inizio, a causa del pericolo di pioggia e della partenza ritardata. È stato difficile mantenere la concentrazione in quei momenti. Abbiamo dato il massimo per gestire al meglio la gara, ma abbiamo sofferto molto con la gomma anteriore, che si è rivelata troppo morbida per noi. Non siamo riusciti a spingere con la parte anteriore e credo che tutte le Honda abbiano avuto lo stesso problema. È stato difficile conservare la gomma fino alla fine e, soprattutto, non abbiamo potuto spingere. Ad ogni modo, questa è solo la prima gara e dobbiamo concentrarci subito sulla prossima, provare a risolvere questi problemi e fare una buona gara in Argentina”.

Una Honda non così in palla come sembrava dopo i test, che l’avevano indicata come principale rivale della Yamaha. Per avere delle risposte bisognerà attendere Rio Hondo, in Argentina, dove Marquez si è sempre comportato bene, così come la Honda.