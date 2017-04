LIVE MotoGP 2017, diretta Gran Premio d'Argentina (21.00)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - del Gran Premio d'Argentina. Secondo appuntamento per la MotoGP, il Sudamerica ospita la seconda fermata del motomondiale, con il circuito di Termas De Rio Hondo ad accogliere il circus delle due ruote.

Si riparte dalle indicazioni di Losail. Vinales e la Yamaha, binomio perfetto in Qatar. Un dominio costante fin dal primo giorno di prove, poi un'impeccabile condotta di gara. Successo, trionfo per il nuovo pilota della Yamaha, con Dovizioso sul secondo gradino del podio e un Rossi di ritorno terzo.

Discorso diverso qui in Argentina, almeno al momento. Il maltempo gioca un ruolo chiave, pioggia, pista bagnata, pochi giri, possibilità pressoché nulle per assimilare il tracciato, per prendere confidenza con moto e asfalto. Si parte oggi non senza interrogativi.

Ieri, prove in condizioni di pista non ottimali. Terreno scivoloso, sorprese costanti. In pole, però, una certezza. Il riscatto del campione del mondo, Marc Marquez batte un colpo e mette in fila la concorrenza. L'alfiere della Honda piazza un giro perfetto e chiude in 1'47"512.

Foto: Marc Marquez/Twitter

Alle spalle di Marquez, primi nomi di "secondo piano". Abraham sfrutta l'occasione per centrare seconda posizione e prima fila. Terzo Crutchlow, sempre temibile in questo contesto. Quarto il primo degli italiani, un ottimo Petrucci.

Diretta live MotoGP Gran Premio d'Argentina

Diversi nomi altisonanti nelle retrovie. Ancora Honda al quinto posto, con Pedrosa. Sesto è Vinales, il vincitore di Losail. Attenzione all'esame odierno per l'ex Suzuki. Deve inseguire, è nel pieno della bagarre, buona prova di maturità. Rossi risale bene ed è settimo, lui animale da gara.

Foto: MotoGP/Twitter

Giornata nera in qualifica per la Ducati. La Q1 è fatale ai due piloti della casa italiana. Dovizioso firma solo il 13° tempo, Lorenzo, in affanno già a Losail, è solo 16°. Si preannuncia quindi una gara non facile per i due, l'obiettivo è risalire rapidamente la corrente.

Questo il tracciato