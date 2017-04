GP Austin, MotoGP - FP1: Vinales vola, Marquez secondo

Google Plus

GP Austin, FP1 MotoGP: Vinales vola e lascia Marquez secondo

Oggi ad Austin il tempo non è stato dei migliori durante la prima sessione di prove libere della MotoGP. Parecchie le nuvole sopra il circuito, ma per fortuna la pioggia non ha infastidito i piloti della classe regina, anzi durante il turno il cielo si è un po’ aperto, lasciando spazio a qualche spiraglio di sole che ha riscaldato parzialmente l’asfalto.

Il tracciato si addice molto alla Honda, ed in particolare allo stile di guida di Marc Marquez, che negli Stati Uniti ha vinto 8 gare su 8 disputate in MotoGP; il neo acquisto della Yamaha, Maverick Vinales, potrebbe però fare la differenza, venendo da due vittorie nei primi due GP stagionali e quindi molto carico.

Dopo questa premessa è facile immaginare i primi tre classificati. Il crono più rapido (2’04’’923) è di Vinales, che lascia il rivale Marc Marquez secondo a più di mezzo secondo di distacco. Splendido terzo in sella alla Ducati Andrea Dovizioso, che ha agguantato la posizione a poco più di 2 minuti dalla bandiera a scacchi. Quarto il rookie Johann Zarco, davanti ad Alvaro Bautista, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa.

Solamente ottavo Valentino Rossi, nono Aleix Espargaro e decimo Danilo Petrucci. Fuori dalla top ten l’italiano Andrea Iannone, sedicesimo.

GP Stati Uniti, FP1 MotoGP