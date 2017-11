MotoGP, Nakagami operato | Twitter Takaaki Nakagami

Finisce sotto i ferri il 2017 di Takaaki Nakagami. Il pilota giapponese è stato operato presso la clinica Dexeus di Barcellona dal Dottor Xavier Mir per risolvere la sindrome compartimentale al braccio destro che lo attanagliava ormai da qualche tempo. L'operazione è arrivata a fine stagione, anche dopo i test in cui Nakagami ha potuto provare la sua nuova MotoGP, quella targata LCR.

腕上がりの手術をしました、Dr. Mirさんに感謝です。しっかりケアして来季の準備をしていきます



The surgery was a success, Muchas gracias Dr. Mir I hope now fix the problem arm pump pic.twitter.com/1EVyVUXNPz — Takaaki Nakagami (@takanakagami30) 28 novembre 2017

L'operazione subita dal pilota asiatico è volta a ridurre la pressione sull'avambraccio che scaturisce la sindrome compartimentale da sforzo cronico. Il dolore continuo ed i crampi da tensione sono cosa regolare nei piloti del Motomondiale, soprattutto di chi corre nelle categorie superiori, e l'intervento chirurgico aiuterà Nakagami a tornare al 100% nel 2018. La tempestività dell'operazione permetterà all'asiatico di essere pronto per i test del nuovo anno in Malesia, previsti per fine Gennaio, e tornerà quindi subito in sella alla Honda del Team LCR al fianco di Cal Crutchlow.

Il giapponese aveva aumentato il proprio feeling con la MotoGP già nel corso dei test di Jerez, quando ha lottato per tutti e tre giorni con Franco Morbidelli per la palma di miglior rookie e per entrare nella top ten finale.