MotoGP, il Team Aspar diventa l'Angel Nieto Team | Facebook Aspar Team

Un tributo ad un amico scomparso. Così il Team Aspar diventa l'Angel Nieto Team ed Jorge Martinez riaccoglie in squadra Angel Jr "Geleto" Nieto nella figura di team principal. Martinez rende dunque omaggio ad una leggenda del motociclismo spagnolo ed internazionale, nonché suo amico e rivale. Il nuovo nome coinvolgerà tutti i team presenti nelle due ruote, ovvero quelli presenti nel Cev Moto3, nella Moto3 e nella MotoGP.

"Angel Nieto è sinonimo di competizione motociclistica, uno sport che gli ha dato molto ed al quale lui stesso ha dato molto in cambio - dichiara Martinez tramite la pagina Facebook del proprio team -.Le corse su due ruote sono quello che sono in Spagna grazie all’uomo che ha posato la prima pietra e vogliamo omaggiarlo dando il suo nome alla nostra squadra. C’era sempre da imparare standogli accanto: Angel ha aiutato molte persone ed è stato una parte importante della mia vita. Sono molto orgoglioso di omaggiare la sua memoria con questo progetto nelle mani di suo figlio, il primo a correre per la mia squadra".

Il nuovo logo | Pagina Facebook Aspar Team

Prende la parola anche il figlio di Angel Nieto, Angel Jr o per meglio dire Geleto: "Ho mosso i primi passi nel mondo della competizione con Jorge Martinez (dal 1993, al 1997, nda). Per la mia famiglia è stato sempre una persona importante ed accanto a lui inizierò un nuovo capitolo della mia vita professionale, con una squadra che porterà il nome di mio padre. Il 2016 è stato il suo 50° anno nel Campionato del Mondo e sono sicuro che gli sarebbe piaciuto rimanerci ancora per un po’. Le moto erano la sua vita e attraverso questo team rimarrà in contatto con la sua passione".

Alvaro Bautista e Karel Abraham difenderanno quindi i nuovi colori nel prossimo anno di MotoGP, mentre in Moto3 ci sarà l'italiano Andrea Migno, fresco di firma dopo due anni passati nello Sky Racing Team VR46,