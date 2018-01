Marquez: "Mi sto allenando ogni giorno, voglio vincere il Mondiale"

Fonte foto: Twitter Marc Marquez

Tra due settimane cominceranno i test della Moto GP e Marc Marquez è più carico che mai in vista dell'inizio della prossima stagione. Il pilota spagnolo, ospite a Teledeporte per parlare della Dakar 2018, ha avuto modo di parlare della stagione che verrà e della sua fame di vittorie: "Ho voglia di vincere il prossimo Mondiale ma c’è anche tanta pressione, dice il sei volte campione del Mondo. Ogni anno imparo qualcosa di nuovo. Quest’anno ho imparato che il Mondiale è molto lungo".

"Mi sto allenando per essere a un livello superiore a quello dell’anno scorso. Il mio obiettivo è quello di mantenere alta la motivazione: questo mi aiuta davvero molto. Mi alleno o con Jose Luis Martinez o con Josep Garcia, ultimamente sto più con lui che con mia mamma,utilizzo il motocross per mantenermi in forma. Mi sono riposato un po’ a dicembre ma la mia testa è già ai prossimi test".

Un futuro nella Dakar dopo la Moto GP? Marquez risponde cosi: "Vorrei partecipare su una moto, è la mia disciplina, ma penso che mi farei male. Bisogna prepararsi per molti anni, acquisire esperienza, se no può crearti molto danno, puoi salvare uno o due volte, ma non sempre. È stanchezza fisica, ci si alza presto, si dorme poco, vedo gli orari e non mi vanno bene, devono dormire cinque ore ma se devi andare in moto è bello, se devi andare a scuola non è possibile", chiude cosi lo spagnolo.