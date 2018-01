MotoGP, svelata la Ducati 2018

Presentazione Ducati MotoGp 2018 (foto da Twitter ufficiale Ducati)

La Ducati è stata la prima a svelare la propria moto per la stagione 2018 della MotoGP, e lo ha fatto con una diretta streaming dalla fabbrica di Borgo Panigale. L'obbiettivo per la nuova stagione è chiaro; si vuole provare a mettere le mani sul titolo mondiale, sfuggito nell'ultima gara del 2017 ad Andrea Dovizioso dopo un anno fantastico.

Al primo impatto visivo, si notano subito i dettagli grigi nella livrea della moto, una prima assoluta per la Ducati; senza lo storico sponsor Tim, che ha deciso quest'anno di interrompere la collaborazione, a livello cromatico domina il rosso, con inserti bianchi e, come detto, grigi. La nuova moto si chiamerà Desmosedici GP18 e sarà un'evoluzione della precedente, che ha così ben figurato nello scorso mondiale. Come dichiarato da Dall'Igna, la carena non è ancora quella definitiva; immancabili le appendici aerodinamiche, marchio di fabbrica Ducati negli ultimi anni in MotoGP.

Confermata la coppia di piloti, con Dovizioso in cerca di conferme dopo un grandissimo 2017, e con Jorge Lorenzo che vuole continuare a mostrare i buoni progressi ottenuti nel finale della scorsa stagione a livello di feeling e guidabilità con la Ducati. Invariati anche i collaudatori, Michele Pirro (che parteciperà a qualche gare del Mondiale come wild card) e Casey Stoner.

Queste le parole di Gigi Dall'Igna sugli obbiettivi della Ducati nel 2018: "L'obbiettivo è quello di lottare per il campionato; è lo stesso obbiettivo che mi ero dato lo scorso anno, e che vado a rinnovare anche per il 2018. Di sicuro un obbiettivo difficile, perchè affrontiamo della altre Case che hanno budget molto grandi e piloti fortissimi. Non dirò che siamo i favoriti, ma prometto che proveremo a rendere il 2018 un anno entusiasmante per tutti i tifosi Ducati".

Ecco alcune foto della nuoa Ducati 2018 (foto dal sito ufficiale Ducati Corse):