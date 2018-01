Moto GP - Pramac Racing cambia title sponsor: si chiamerà Alma fino al 2020

Fonte foto: Twitter Pramac Racing

Cambi in vista per la Pramac Racing che ha annunciato il raggiungimento dell'accordo con il Gruppo Alma che sarà il nuovo title sponsor del team fino al 2020, ossia per le prossime tre stagioni almeno. Il logo dell'agenzia di lavoro temporaneo attiva nel Nord Italia era già presente sulle Ducati di Pramac Racing nella scorsa stagione. Quattro anni fa, invece, è stata acquistata dalla attuale proprietà che ha avviato una importante trasformazione, acquisendo filiali di Agenzie per il lavoro locali ad alta redditività. Una mossa azzeccata visto che, nel giro di un anno, l’azienda ha ampliato il proprio raggio di azione a livello nazionale per quanto riguarda la somministrazione del lavoro temporaneo.

E adesso l'ingresso da protagonista in Moto GP, un traguardo importante che spiegato da Luigi Scavone del Gruppo Alma: "Spirito di squadra, valori e condivisione di una visione d’insieme sono i motivi che hanno portato alla scelta del Team Pramac Racing e della MotoGP. Sono certo che questa partnership aiuterà ad approfondire le affinità con la squadra attraverso la condivisione delle emozioni che il Motomondiale offre in tutti i suoi circuiti. Vorrei inoltre sottolineare come questa cooperazione è motivo d’orgoglio per tutti i componenti del Gruppo Alma e sono certo che questo percorso di collaborazione darà ancor più entusiasmo e slancio alla crescita del Gruppo, nell'ottica di condivisione dei valori di spirito di squadra e orientamento verso i risultati, percepito da ogni nostra singola risorsa".

A fare da eco anche le parole di Paolo Campinoti: "Leghiamo con grande soddisfazione il nome di Pramac Racing a quello di Alma. Un rapporto iniziato a metà della scorsa stagione e cresciuto settimana dopo settimana per poi fiorire in questa partnership che ci accompagnerà sui circuiti MotoGP di tutto il mondo per i prossimi tre anni. Ringrazio Luigi Scavone per l’entusiasmo con cui è entrato a far parte del nostro team. Siamo orgogliosi di investire del ruolo di title sponsor un gruppo come Alma che comprende perfettamente le dinamiche del mondo del lavoro, sempre alla ricerca di una costante crescita sia in termini di professionalità che di risultati".