MotoGP, presentata la nuova M1: Yamaha sposa il blu

Se a Sepang sono tornati a rombare i motori, a Madrid è stata presentata oggi la nuova Yamaha M1 che correrà in pista per tutta la stagione 2018 e come ogni anno a conquistare l'occhio è la nuova colorazione della livrea con tutte le sue modifiche.

Confermata la squadra piloti, composta anche per quest'anno da Maverick Vinales e Valentino Rossi, la casa di Iwata ha fatto una modifica alla colorazione della livrea che salta subito all'occhio. Infatti, se il blu resta il colore dominante, cambia quello del logo Movistar che passa da verde a bianco, risaltando in maniera maggiore ad un primo sguardo. Con il bianco presente nella "M" della compagnia telefonica spagnola, dalla livrea spariscono le bande laterali che spezzavano il blu della carena, mentre resta presente la banda nera con lo sponsor della Monster Energy. Sul cupolino le linee di contorno alla scritta Movistar ed al numero passano dal bianco al grigio, risultando essere meno visibili rispetto al passato.

A fare il punto della situazione ci ha pensato Massimo Meregalli, nelle veci di Lin Jarvis assente causa influenza: "Siamo convinti che se riusciremo a rendere la nostra moto più costante, saremo in grado di battagliare per il titolo. Questo deve essere il nostro obiettivo". Molto si capirà già dai test che partiranno domenica a Sepang, pista dove la casa di Iwata ha già girato a Novembre e su cui ha già sviluppato una base di partenza. Se quindi la Yamaha risulterà in difficoltà rispetto ad Honda e Ducati sarà chiaro che dovranno correre ai ripari ed al più presto, così da evitare un'altra stagione nera come quella dell'anno passato.