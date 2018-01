Moto GP - Rossi alla presentazione della Yamaha: "Lavorare sull'elettronica e sui dettagli"

Fonte foto: Sito ufficiale Yamaha

Pochi minuti fa è stata presentata a Madrid la nuova Yamaha Racing che prenderà parte al Motomondiale 2018. Sesta stagione consecutiva per Valentino Rossi alla guida della moto giapponese, quattordicesima in totale per il nove volte campione del mondo che, prima della presentazione, ha parlato cosi: "E’ la diciassettesima stagione in Moto GP. Cosa mi spinge a continuare? difficile spiegarlo ma più o meno è sempre la stessa cosa quando si riparte, dice Valentino. Per me molto dipende da come ti senti, dalle motivazioni, se ancora ti piace guidare la moto".

Tra pochi giorni comincerà la nuova stagione con i test, Valentino è già carico: "I test al via tra 4 giorni a Sepang saranno molto importanti per capire quello che potrà succedere nel corso della stagione. Dovremo lavorare sodo, siamo reduci da una stagione che non è stata il massimo, possiamo e dobbiamo fare meglio. L'elettronica sarà fondamentale". Poi uno sguardo alla forma fisica: "Dopo l'infortunio di settembre, arrivato in un brutto momento della stagione, non ho sentito forte dolore. Ho sofferto meno dei precedenti, e quando fai questo lavoro la cosa più importante è tornare in fretta sulla moto. Grazie alle buone sensazioni, insieme alla carica dei tifosi, sono riuscito a fare un grande recupero. Quest'anno dovrò stare più attento alla sicurezza anche in allenamento, cercando di gestire meglio gli allenamenti". Infine una battuta sulla nuova pista thailandese che entra nel circus del motomondiale: "Ho percorso lì un paio di giri qualche anno fa. Ci sarà un test a febbraio e vedremo come si comporterà la Yamaha", chiude Valentino.