Moto GP - Zarco sogna in grande: "Voglio lottare e chiudere tra i primi cinque"

Fonte foto: Twitter Johann Zarco

La scorsa stagione, quella del debutto nella classe regina, è stata decisamente positiva per Johann Zarco che ha grandi progetti per il 2018. Il bi-campione del mondo della Moto 2 ha concluso al sesto posto con 174 punti e tre podi (Francia, Malesia e Valencia). Adesso è giunto il momento di fare il salto di qualità decisivo ed il francese non vede l'ora come dimostrano le sue parole a www.speedweek.com: "Ho cominciato la stagione facendo alcuni giri in testa nella gara d’apertura in Qatar. racconta Johann. Questo mi ha dato fiducia, mi ha aiutato molto. Così ho finito in una buona posizione, davanti a Jorge Lorenzo".

Il pilota francese poi prosegue sulla stessa linea: "I miei due titoli in Moto2 mi hanno dato molta esperienza. Per essere campione del mondo devi essere lì ogni week end e salire il più spesso possibile sul podio. Devi far fronte ai problemi e cogliere tutte le opportunità". Zarco non si è fatto intimorire dalle Yamaha ufficiali di Rossi e Vinales: "Avevamo accesso ai dati di Rossi e Vinales, ma era interessante per il mio team. Io non li ho mai guardati davvero, perché quello che mi interessa sono le mie sensazioni in moto. Mi concentro su questo aspetto, non ho bisogno di confronti per chiarirmi le idee. E voglio continuare così. Io so dove bisogna mettere le mani per fare progressi. Disporre di troppe informazioni può essere fonte di confusione".

A chiudere, gli obiettivi per la nuova stagione: "Voglio podi, molti podi. Ciò significa che punto a concludere fra i primi cinque del Mondiale. E perfino lottare per un posto nei primi tre".