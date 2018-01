Moto GP - Luthi pronto per i test: "Seguirò i consigli di Morbidelli"

Fonte foto: Twitter Thomas Luthi

Fine dell'incubo per Thomas Luthi che è pronto a tornare in pista per i test che si svolgeranno in Malesia a partire dal 28 gennaio. Il pilota elvetico sta recuperando bene dall'infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime due gare della scorsa stagione e non vede l'ora di montare sulla Honda RC213V del team Marc VDS. I test saranno un banco di prova importante soprattutto per il fisico come conferma lo stesso Luthi: "Il mio obiettivo nella tre giorni di Sepang è quello di prendere confidenza con moto e team il più in fretta possibile, ha detto Luthi. Inoltre, sarà fondamentale capire a che punto della riabilitazione sono per tracciarne il prosieguo. Sto progredendo rapidamente e spero di continuare su questa strada".

Durante l'inverno il vice campione del mondo della Moto 2 ha avuto modo di allenarsi con Julian Simon in sella a una moto da Cross: "Ho avuto un buon feeling, ma guidare una MotoGP sarà molto diverso. È importante mantenere la calma. Credo che in Malesia non andrò alla ricerca del tempo". Per concludere Luthi ha parlato della convivenza con Franco Morbidelli: "Avere Franco come compagno di squadra è assai stimolante. Dopo i test di Valencia ha saputo darmi preziosi consigli che cercherò di seguire a mia volta. Aspettative sulla stagione? Troppo difficile, anche perché è presto per fare previsioni. Posso solo dire che non vedo l'ora di tornare a guidare".