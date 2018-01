Test Moto GP - Rossi: "Ho ritrovato il feeling perso l'anno scorso"

Fonte foto: Twitter Yamaha Racing

E' un Valentino Rossi soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dopo il primo giorno di test in Malesia. Sesto posto per il Dottore che esordisce cosi: "Questo è solo il primo giorno, quindi non vale troppo, ma abbiamo iniziato bene, spiega il pilota di Tavullia. L'anno scorso non abbiamo mai vissuto una giornata come questa. Sono sempre stato competitivo e sono contento, perché vuol dire che a novembre abbiamo fatto un buon lavoro, facendo chiarezza in mezzo alla confusione della scorsa stagione. Sinceramente non ho passato un inverno completamente tranquillo, semplicemente perché non avevo ancora provato la nuova moto. Oggi ho ritrovato quelle sensazioni che avevo perso lo scorso anno, la cosa importante è che ora riesco a guidare come mi piace".

Il 46 prosegue parlando delle novità della sua M1: "Abbiamo un telaio nuovo, un’evoluzione che si basa su quello del 2016. E quando guido con quello mi sento meglio, riesco a guidare in maniera più naturale e a spingere, quindi sono abbastanza veloce. Poi abbiamo provato anche dei motori diversi perché vogliamo migliorare l’accelerazione, mentre la velocità massima non è male". Poi uno sguardo alle novità portate da Honda e Ducati: "Naturalmente è presto, dice Valentino, però io ho cercato di seguire le Ducati e le Honda in pista per spiegare ai tecnici della Yamaha quali sono gli aspetti su cui dobbiamo migliorare. I giapponesi hanno lavorato tanto sull'elettronica e credo che abbiamo trovato una buona base di partenza, anche se ora dobbiamo mettere un po’ tutto a posto".

Sull'elettronica spiega: "Nell'elettronica, soprattutto la Ducati, ma anche la Honda, sono ancora un po’ meglio di noi. Io confido nel nostro miglioramento e poi magari la nostra moto ha altre aree in cui va meglio delle loro. L’obiettivo comunque è cercare di essere competitivi per lottare con loro. C’è tanto da lavorare, però ho ritrovato quel feeling che avevo perso l’anno scorso". Infine una battuta sul rinnovo: "State tranquilli, non firmerò questa notte. Ho detto di volere aspettare la fine dei test perché è uno dei momenti più faticosi dell’anno e se arriverò alla fine con abbastanza energie per firmare, lo farò", chiude cosi Valentino.