Test Moto GP - Marquez: "Il nuovo motore è ancora più performante ma c'è da lavorare"

Fonte foto: Twitter Honda Repsol

Marc Marquez, campione del mondo in carica, ha chiuso la prima giornata di test al settimo posto con oltre otto decimi di ritardo da Daniel Pedrosa che ha chiuso al comando: "È solo il primo giorno e abbiamo lavorato su diversi aspetti". Esordisce cosi Marc Marquez che poi prosegue: "Mi sono concentrato sulla forcella, così come l’elettronica e il motore. Domani lavorerò invece sull'assetto della moto, provando anche il nuovo pacchetto aerodinamico. All'inizio ho guidato la moto dello scorso anno e seguito mi sono concentrato sulla Honda utilizzata nell'ultimo test di Valencia, infine quella con il nuovo motore".

La seconda soluzione ha lasciato impressioni più che positive allo spagnolo: "Sono contento perché il nuovo motore è ancora più performante, spiega il 93. Inoltre i tempi di Pedrosa lo confermano. Come ben sappiamo a Sepang il lavoro è sempre lungo e impegnativo e siamo solo all'inizio. Oggi era importante trovare la via da seguire, partendo con una buona base. Fin dall'inizio ho riscontrato buone sensazioni, confermando i tempi. Nei test invernali di qualche anno fa mi capitava di soffrire in curva, mentre adesso è diverso".

Infine un paragone con la scorsa stagione e le vacanze appena trascorse: "Siamo allo stesso livello dello scorso anno e ho molte motivazioni e mi sento tranquillo, cerco di capire il motore, lavorando e avvicinandomi un passo alla volta al limite, dato che non siamo in un contesto gara. Quando vinci il Mondiale è sempre un bell'inverno. Ho trascorso tanto tempo con gli amici, facendo anche un po’ di cross e allenandomi in palestra", chiude cosi il Cabroncito.