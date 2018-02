Moto GP - Redding punta in alto: "Voglio portare l'Aprilia nella Top 6"

Fonte foto: Twitter Moto GP

Grande attesa per il debutto ufficiale di Scott Redding con l'Aprilia nella nuova stagione di Moto GP. Il pilota britannico ha avuto modo di valutare la RS-GP 2018 nei test di Sepang, queste le sue sensazioni: "Il test in Malesia è stato una specie di shakedown, avevamo una moto nuova e non guidavo la Aprilia MotoGP da Jerez in novembre. Inizialmente, adottare semplicemente il setting 2017 sulla moto 2018 non ha funzionato per me, a differenza di Aleix che invece non ha avvertito grosse differenze, ma lui ha molta più esperienza su questa moto. Abbiamo quindi iniziato a lavorare, anche sperimentando, per mettermi a mio agio sulla RS-GP. Alla fine dei tre giorni ero soddisfatto, abbiamo trovato le prime soluzioni che continueremo a usare e, cosa più importante, abbiamo individuato la direzione da seguire per il futuro. Sono riuscito a migliorare giorno dopo giorno, limando il distacco dai migliori, e sento che abbiamo ancora un ampio margine di miglioramento".

Nonostante la giovane età l'ex pilota della Ducati Pramac ha molta esperienza nella classe regina, fattore che può aiutarlo nello sviluppo della nuova moto: "Riesco ad immagazzinare e poi a trasferire le mie sensazioni ai ragazzi che stanno sviluppando la Aprilia RS-GP", dice Redding. "È la prima volta che mi vengono messi a disposizione gli strumenti per farlo e questo mi motiva molto, sento di essere nel posto giusto. Ho uno stile di guida piuttosto unico rispetto a molti piloti, sono più grande e pesante: ora che sono nella condizione di seguire la direzione migliore per me, sarà interessante vedere dove possiamo arrivare".

Sul primo approccio con il nuovo team Redding parla così: "Molto buono, mi sono trovato bene dal primo giorno. Ho una ottima squadra, che mi supporta e che lavora subito nella direzione delle mie richieste. A Sepang siamo riusciti a trovare il giusto feeling, i ragazzi stanno iniziando a capire cosa mi piace sulla moto e cosa mi serve per essere veloce. Avverto che in Aprilia credono in me ed è quello che cercavo, sono felice di avere questa opportunità". Infine gli obiettivi per la stagione che sta per iniziare: "Continuare a migliorare, sviluppare l'Aprilia, lavorando molto nei test sulla nuova moto. Voglio portare la RS-GP in top-6, Aleix lo scorso anno ha dimostrato che è un risultato alla nostra portata e credo che la nuova moto abbia un potenziale ancora maggiore, anche perché arriveranno a breve nuovi componenti e un nuovo motore. Abbiamo ancora qualche test prima dell’inizio del campionato e voglio sfruttarli al meglio, dopodiché la mia priorità sarà migliorare gara per gara ed essere il più competitivo possibile".