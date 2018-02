Moto GP - Marquez: "Non ho motivi per lasciare la Honda ma.."

Marc Marquez e la Honda. Un binomio perfetto che in Moto GP ha portato quattro mondiali negli ultimi cinque anni al fenomeno spagnolo che, stando alle ultime indiscrezioni, è pronto a rinnovare fino al 2020. Queste le sue parole riguardo il possibile prolungamento di contratto con la casa giapponese: "Sembra che ogni anno i rinnovi vadano più velocemente. Ho iniziato a parlare con Honda per discutere alcune cose, ma non ho fretta. La mia priorità era iniziare il pre-campionato, sentirmi a mio agio con la moto, vedere i miglioramenti e sentire che la Honda aveva dato le risposte sperate", commenta Marquez.

Il pilota poi prosegue: "Sono sempre concentrato sulla stessa cosa: voglio sentirmi a mio agio e vedere che la Honda sta lavorando bene. Abbiamo iniziato a parlare, ma devo anche ascoltare gli altri costruttori come Ducati, KTM, Yamaha e il resto". Un possibile futuro in Ducati? Il 93 risponde cosi: "Normalmente cambi team quando hai bisogno di una motivazione esterna, di sentirti meglio o di ottenere risultati migliori. Io non ho una carenza di motivazione e i risultati stanno arrivando, questo significa che non ho motivi per cambiare, anche se devo ascoltare altre opzioni. Al momento ho parlato solo con la Honda. Cerco il meglio in termini sportivi. Ho sempre detto che la Honda sarà la mia priorità perché è quello che dicono il mio corpo e ed il mio cuore".

Infine una battuta riguardo la possibilità di condividere il box con il fratello Alex: "Non farei mai. Ognuno ha la sua carriera ed Alex se la deve costruire per i suoi meriti. Lo ha fatto un Moto3 e si è guadagnato una buona moto in Moto2. Ora deve lottare per il suo posto in MotoGP. Ha ancora delle cose da imparare, ma spero che possa fare un grande anno. E se alla fine arriverà in MotoGP... Sarà mio fratello, ma anche un altro avversario in pista", chiude Marquez.