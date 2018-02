MotoGp, Ducati - Ciabatti scarica Petrucci: "Cerchi una ufficiale, noi punteremo su Jorge e Dovi"

Twitter Danilo Petrucci

Siamo all'inizio della stagione 2018, i piloti si preparano a tornare in pista, ma è già tempo di mercato, che nel mondo dei motori non si ferma mai. Qualche settimana fa, Danilo Petrucci aveva annunciato di essere in scadenza con la Pramac e di esser pronto a cambiare aria dopo tanti anni con il team satellite della Ducati, con cui ha raggiunto risultati importanti.

Il centauro delle Fiamme Oro ha anche aggiunto come il suo contratto preveda una clausola che gli potrebbe permettere di salire a bordo di una Desmo del team ufficiale. In Ducati, però, puntano a rinnovare i contratti di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, con lo spagnolo che dovrà dimostrare di valere l'investimento fatto da Ducati alla fine del 2016. Invece, per Dovizioso il discorso è diverso, poichè è stato lui a riportare la Ducati in alto, sfiorando un titolo che sembrava impossibile per la casa di Borgo Panigale.

A questo punto, l'obiettivo del ternano sarà quello di impressionare qualche team ufficiale, anche se su di lui già è forte l'attenzione dell'Aprilia, che aveva provato a portarlo a Noale in vista della stagione 2018. Ed è a questo punto che è intervenuto il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti, che ha quasi scaricato il Petrux, spiegando come le priorità assolute della Ducati siano i rinnovi di Dovizioso e di Lorenzo: "L'obiettivo della Ducati è di mantenere i nostri piloti attuali. Abbiamo fatto un investimento con Andrea e Jorge e dobbiamo provare a rinnovarli entrambi. Ma non possiamo controllare tutto".

Infine, il D.S di Borgo Panigale ha spinto il centauro verso un altro team ufficiale: "Danilo dovrebbe essere intelligente e cercare un team ufficiale. Il suo programma junior con Pramac si conclude quest'anno e penso che lui sarebbe un pilota adatto ad un team ufficiale. E' normale che voglia più soldi e in questo senso è tutto legato alla firma con un costruttore, sia che fossimo noi o un altro".