MotoGp, KTM - Tegola Espargarò, salta i test di Buriram

Fonte: @KTM_Racing

Non parte sotto una buona stella, la seconda sessione di test della MotoGP, per la KTM. Il team austriaco ha annunciato, infatti, che in Thailandia non ci sarà Pol Espargarò, nuovamente indisponibile, come annunciato tramite il profilo Twitter del team. La causa potrebbe ricercarsi nel terribile botto che vide protagonista lo spagnolo durante i test di Sepang, quando - nella seconda giornata - uscì di pista e colpì le barriere ad oltre 200 km/h.

Ed è proprio l'incidente di Sepang il colpevole indicato dalla KTM, poichè al secondo dei fratelli Espargarò è stata diagnosticata un'ernia alla quarta vertebra lombare, per la quale è già stato operato con successo lunedì nella notte, presso la Clinica Dexeus di Barcellona, come indicato dallo stesso tweet del team. L'intervento, poi, è perfettamente riuscito e seguiranno presto nuove info.

A breve, infatti, il team dovrebbe annunciare l'eventuale sostituto del pilota di Granollers, i tempi di recupero post-operatori e il suo ritorno in pista. Per ora si tratta solo di saltare i test di Buriram, che si terranno in Thailandia, dove la MotoGp farà il suo esordio in questa stagione, dunque per lo spagnolo, ci sarà anche l'handicap di non conoscere la pista, quando nella seconda parte di stagione si arriverà in Thailandia, per il Gp del motomondiale.