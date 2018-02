Test Moto GP - Rossi: "L'elettronica mi preoccupa"

Non è stato un compleanno da ricordare positivamente per Valentino Rossi, almeno per ciò che riguarda la pista, viste le sensazioni dopo la prima giornata di test in Thailandia. Ottavo posto per il Dottore che commenta così: "Sono abbastanza preoccupato, ha esordito Rossi, dato che i nostri tecnici stanno facendo fatica con la centralina Magneti Marelli. A differenza della forcella o del motore, la cosa bella dell’elettronica è che sono dei numeri, puoi risolverli in un giorno, ma non è così facile". Il Dottore poi prosegue: "Riesco a guidare bene la moto, sia in entrata di curva che in staccata, addirittura meglio dello scorso anno. Guardando la classifica però è dura, perché oggi sono dietro a tre Ducati. Se voglio lottare per il podio devo fare quindi un passo avanti".

All'orizzonte gli spettri del 2017: "Purtroppo con l’elettronica ho lo stesso svantaggio dello scorso anno dice Valentino. Ducati e Honda sono riusciti a capire qualcosa che noi non abbiamo capito. Pertanto hanno un’accelerazione diversa rispetto a noi e di conseguenza accusiamo il gap. Quando in gara devi fare 26 giri, provando a lottare per il podio, questo aspetto diventa fondamentale. Dobbiamo quindi proseguire il nostro lavoro di sviluppo, non ci sono altre soluzioni". Infine una battuta sui 39 anni: "Nelle ultime stagioni trascorro quasi sempre il mio compleanno in sella moto, da una parte sono felice perché ho l’occasione di stare in sella alla M1, dall'altra invece mi tocca lavorare".