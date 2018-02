MotoGP - Ufficiale: Syahrin in sella alla Yamaha Tech3

Se ne è parlato tanto in questi mesi seguenti alla comunicazione d'addio di Jonas Folger per problemi di salute e finalmente il team Monster Yamaha Tech 3 ha trovato il sostituto del pilota tedesco. Sulla sella della seconda moto della squadra di Herve Poncharal ci salirà Hafizh Syahrin, che quindi affiancherò Johann Zarco nel corso di tutta la stagione 2018. La decisione è arrivata al termine dei test ufficiali svoltisi in Thailandia sul nuovo circuito di Buriram in cui il pilota malese ha ben figurato, scalzando così la concorrenza di Yonny Hernandez.

Per Syahrin è ovviamente un momento di gioia estrema, ma è anche un avvenimento storico per il motomondiale e per la Malesia. Il ventitreenne di Selangor, infatti, sarà il primo pilota malese a correre nella categoria regina del Mondiale a due ruote, un successo per il programma messo in piedi dalla federazione malese e che conferma l'ottima scelta di tenere in calendario il circuito di Sepang. "Sono davvero felice di ricevere questa bella notizia - commenta il pilota -. Voglio ringraziare la squadra, specialmente Nico e Maxime, ma anche Johann e Laurent, per i tre giorni veramente interessanti di test al Buriram, nel corso dei quali ho imparato davvero molto. In poco tempo ho imparato a controllare una MotoGP, per me ancora un fatto incredibile. Farò del mio meglio in questa nuova stagione. Voglio ringraziare Hervé, Yamaha Motor Corporation, Monster e l’intero team Tech 3 per la fiducia e per permettermi di competere a tempo pieno in MotoGP, ma anche la mia famiglia, soprattutto mio padre, i miei fan e Razlan. Non vedo l’ora di competere di nuovo in Qatar e poi di iniziare la stagione".

Soddisfatto anche Poncharal, che aveva già annunciato di prendere la decisione ufficiale solo dopo i test di Buriram. In lotta, come detto, c'erano Syahrin ed Hernandez, ma il lavoro svolto il Thailandia dal malese ha sorpreso positivamente lo storico team manager: "Abbiamo dovuto convincere tutti che sarà un buon pilota, gli abbiamo fornito un duro programma di test al Buriram e ha svolto un lavoro incredibile. Yamaha è stata contenta dei suoi risultati e così tutta Tech 3. Sono davvero onorato di dargli questa possibilità, un momento storico visto che è la prima volta che un pilota malese compete in MotoGP e noi conosciamo la passione presente in quella parte del mondo".