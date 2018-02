MotoGP, Tech3 Yamaha Racing - Clamoroso: Tech3 e Yamaha, addio a fine 2018

Terremoto in MotoGP: il team Tech3 e la Yamaha Factory si separeranno a fine anno! Una notizia che non era nemmeno immaginabile, dato che il rapporto tra il team di Hervè Poncharal e la casa nipponica è sempre stato ottimo. Dopo un rapporto di 18 anni, con un comunicato stampa il team satellite francese ha annunciato la sua decisione, senza specificare, però, con quale costruttore legherà in vista della prossima stagione.

Forti voci, danno come possibili aspiranti alla collaborazione con Poncharal, KTM Factory Racing e Suzuki, che già da tempo non hanno fatto mistero di voler assistere un team clienti, anche se a questo punto, potrebbe farsi avanti anche l'Aprilia, anche se tutto sarà in continua evoluzione lungo l'arco di tutto l'anno. Difficilmente la Yamaha resterà senza team satelliti, ma al momento l'unica via sembra quella di contattare un team già presente in griglia, poichè la Dorna ha già chiarito che in griglia ci saranno massimo 24 moto e il limite è già raggiunto, a meno che Valentino Rossi e il suo Sky Racing Team, non facciano richiesta per entrare in MotoGP.

In più, bisogna capire anche cosa ne sarà del futuro di tutto il team Tech3, perchè il team potrebbe giocare una carta importantissima in ottica mercato piloti, ovvero Johann Zarco, uno dei pezzi più pregiati del motomondiale che in molti hanno già svelato di volere. Il centauro transalpino è stata la rivelazione della stagione 2017, è riuscito a conquistare il titolo di "Rookie of the year", tre podi e due pole position, a cui si aggiunge il sesto posto iridato, a soli 34 punti da Valentino Rossi. In più, nonostante una moto inferiore rispetto alle Factory, Zarco è riuscito a brillare durante i test invernali, tanto da risultare uno dei punti di riferimento in vista della stagione 2018, dove potrà puntare al definitivo salto di qualità.